汉狮助力恒顺，让吃醋高端大气帅出天际

广告视频：

2017年1月，汉狮与国内更受欢迎的醋品牌——恒顺香醋合作，为其制定全新影视广告传播策略，并负责恒顺香醋全新电视广告的创意和制作，打造全新的高端香醋广告。

以“色、香、酸、醇、浓”闻名天下的恒顺香醋，不仅位列镇江传统名产榜首，还是国内四大名醋之翘楚。如今的她，不仅传承百年，还出口美国、日本等37个国家，广受世界人民欢迎。因此，汉狮为其制定了“更受世界欢迎的香醋”定位，通过“不论多远的厨房都有恒顺的醋香”为创意切入，打造恒顺香醋的国际感。

为了更好地体现国际化，汉狮搭建了不同风格的厨房：中式与西式、传统与现代；同时邀请不同国家的多位一线模特，展现他们自信使用恒顺香醋，烹饪美食的场景。

除了布景和演员外，“具体展现哪些菜品及食物”，一度成为汉狮摄制组讨论的重点。直到拍摄前，这个议题还在激烈讨论中，因为以中国人对美食的挑剔程度，大家对香醋的用法势必非常讲究。最后，汉狮选择在广告中呈现三十多道美味佳肴，更为恒顺打造了三桌非“香醋”不可的大菜，其中包括糖醋鱼、糖醋排骨、还有新鲜的帝王蟹等，色香味俱全，让现场的演员们垂涎三尺。

目前，恒顺香醋TVC已顺利完成制作，并已亮相各大媒体平台。满屏的恒顺醋香以及美味佳肴，肯定会让你食指大动。爱“吃醋”的你，快来一尝恒顺香醋的魅力吧！

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