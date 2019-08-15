顾家家居双11“猫晚”广告，反转解决四个生活痛点

原标题：那一夜，让全世界狂欢的两个男人

今年双十一的背后有两个男人在「做祟」。

右边这位是大家都熟识的马云爸爸！ 那左边这位是谁呢？他就是顾家家居集团董事长——顾江生先生！

今年，顾家家居二度冠名「天猫双十一晚会」，带来超强曝光，如何通过广告引起观众的兴趣，并为实际销售带来转化？本次我们选择了从消费者的切身体验出发，选取「有共鸣的情景」，通过消费者痛点一对一的带出产片的卖点。话不多说，先看片——

此次顾家家居独家冠名「猫晚」，我们在视频中放大了代表天猫的「黑猫」符号，每一篇均用「黑猫」作为关键转折点，带出顾家的各款产品，加强天猫的冠名属性。通过短剧情的神反转，前后形成鲜明的对比，每一篇都用顾家产品的卖点去解决消费者生活中的「痛点」。既魔性，抓眼球，又能直击消费者心智，加深记忆度。

针对四款产品的不同卖点，我们选取了四组不同的场景：

1、相亲篇

森系，萌系你都搭？跟谁都搭，你以为你是顾家沙发啊！

顾家妙选布艺沙发，「愿每一种生活都无惧选择」！





2、熊孩子篇

熊孩子下雨天想玩过山车？顾家说，愿望无需等待，想玩就要现在！

顾家妙选自由派沙发，「愿友谊360度摇摆不翻船」！

3、熟睡篇

半夜起床怕打扰到身边熟睡的人？满满求生欲，让顾家来拯救吧！

顾家妙选高档乳胶静音床垫，「愿每个夜晚都岁月静好」！

4、收藏篇

只有小孩子喜欢玩游戏？男人不都一样么，只是玩具越来越值钱摆了！

顾家妙选全屋定制柜，「愿长不大的梦想不必遮掩」！

面对15秒广告的硬需求，我们选择「快，准，狠」的最优策略，用最直接的方式，有效影响消费者心智。

此外，此次我们再次突破极限，四条15秒tvc从创意到成片，前后只花了「6天」的时间。在此，感谢团队的配合，也感谢客户对我们实力的信任。