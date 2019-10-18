别克广告片撞脸路虎，“高大上”的汽车广告都长一个样？

昨天，别克发布了一支全新的品牌片《别克行》：
自从有了时间，就有了印记
星体运行，轨迹穿越虚空
大气磅礴、气势恢宏的画面以及看似深刻有哲理的文案拔高了整支广告片的调性，过于“高高在上”完全不接地气，通篇全是风景，汽车的镜头少之又少，只有几个一闪而过的轮廓，比起广告更像是一支风光混剪，看完之后给人感觉故弄玄虚不知所云，整体的风格和套路看上去和今年5月份路虎与国家地理联合拍摄的广告片非常相似，前几秒甚至用了同样的冰川素材……
要怎么证明我存在
当时路虎这支广告就别吐槽像是无人机航怕素材的剪辑，现在一比较来看，路虎这支片子还算不错，不过话又说回来，这样类型的汽车广告套路本来就千篇一律，雷同也很正常，消费者看完之后完全无感，甚至记不清是哪个品牌……
最近奥迪e-Tron携手创新大使周迅也发布了最新的TVC，同样是汽车大片，奥迪也没能逃脱汽车广告的管用套路，但是这支广告看上去要高级很多：
我是电
大自然创造我，你重塑我
我是极寒
冰封过太多热情，没阻止你澎湃的心
我是崎岖
无论我多么跌宕，你没有起伏
我是长路
世人说我无尽，你无止境
我是未来
总被不可能局限，你让我无限
解锁你对纯电SUV的想象
奥迪，赋电新生
奥迪 e-tron，创世而来
周迅极具辨识度的嗓音为TVC加分不少，看完之后让人印象深刻。