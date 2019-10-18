别克广告片撞脸路虎，“高大上”的汽车广告都长一个样？

昨天，别克发布了一支全新的品牌片《别克行》：





自从有了时间，就有了印记

星体运行，轨迹穿越虚空

大雁飞过， 影子投向大地 影子投向大地

车队驶过， 车辙印在路上 车辙印在路上

我走过， 足迹刻下人生 足迹刻下人生

宇宙无声， 大地无言 大地无言

路，向无尽绵延



人生如芥， 默默记录着 默默记录着

这一串串的印记



这印记

就是宇宙

就是大地



就是路



就是人生



这印记



就是我



如何证明



我们曾存在过



志，行千里



智，行千里

大气磅礴、气势恢宏的画面以及看似深刻有哲理的文案拔高了整支广告片的调性，过于“高高在上”完全不接地气，通篇全是风景，汽车的镜头少之又少，只有几个一闪而过的轮廓，比起广告更像是一支风光混剪，看完之后给人感觉故弄玄虚不知所云，整体的风格和套路看上去和今年5月份路虎与国家地理联合拍摄的广告片非常相似，前几秒甚至用了同样的冰川素材……





要怎么证明我存在

幸好大地是有记忆的



他记得我经过那些青涩



迷茫， 诱惑 诱惑

接着把他们抛下

像个英雄一样

去挑衅世界的棱角



把心碎碾碎在水里



遗忘在泥底

疯狂的



爱上脚下的冰冷

直到心底生出温度



渴望有一天



到达世界的尽头

或许旅途永远没有尽头



终于我可以将坚硬烙进生命



冲破所有跌宕



去和大地对视



要怎么证明， 我存在 我存在

沉默的大地从来不回答



它只会记得



为全地形而生



路虎ATRS全地形科技

当时路虎这支广告就别吐槽像是无人机航怕素材的剪辑，现在一比较来看，路虎这支片子还算不错，不过话又说回来，这样类型的汽车广告套路本来就千篇一律，雷同也很正常，消费者看完之后完全无感，甚至记不清是哪个品牌……

最近奥迪e-Tron携手创新大使周迅也发布了最新的TVC，同样是汽车大片，奥迪也没能逃脱汽车广告的管用套路，但是这支广告看上去要高级很多：

我是电

大自然创造我，你重塑我

我是极寒

冰封过太多热情，没阻止你澎湃的心

我是崎岖

无论我多么跌宕，你没有起伏

我是长路

世人说我无尽，你无止境

我是未来

总被不可能局限，你让我无限

解锁你对纯电SUV的想象

奥迪，赋电新生

奥迪 e-tron，创世而来

周迅极具辨识度的嗓音为TVC加分不少，看完之后让人印象深刻。