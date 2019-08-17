快递100首支广告片：如何在大佬林立的快递行业发声，这是一个…

“寄快递？没有什么好纠结的，随便一家就可以了。”

“我不知道快递公司间的区别是什么，我也不想知道。”

“能给我把快递寄走就可以。”

“不过，价格更便宜，服务更好，速度更快，当然更好。”

今年双11期间，快递100发布其成立9年来的首支广告片（等不及星人可以直接拉到文末观看）。

对于快递100，很多人可能会感到陌生，但是提到百度一下快递单号、微信搜一搜查快递、大多手机厂商下拉查快递，永远排名第一的产品，好多人就会恍然大悟，哦，我用过！

快递100其实是一家不算年轻的公司。在移动互联网兴起的2010年快递100就顺势而上，至今已经稳健运营9年多的时间。其上半场一直专注于企业API接口的打通，以及用户快递物流踪迹查询，很快在这两个领域取得行业第一的成绩，大家耳熟能详的百度、腾讯、招行、唯品会、今日头条、小米、海尔等近45万企业，都是快递100的客户。

现在，它要正式进入战役的下半场：寄件市场。





提到寄快递，以下几个熟悉的名字可能会马上出现在你的名单里：要快，寄顺丰；要服务好，有京东；要便宜，有四通一达……在大佬林立的快递行业，一个平台型的快递信息服务公司，如何快速找到自己的USP？这是快递100需要面临的问题。

如何找到自己的USP，至关重要。





跟以往每一次产品革新一样，快递100这次选择了用户本位思维。经过大量数据调研发现：75%的用户认为现在寄快递很方便，似乎没有明显的痛点。但隐藏在冰山的另一角却显示出另一种状态：

69%的用户对快递价格有疑问，隐约觉得可能有点坑，但又懒得去比价；

50%的用户看重快递品牌，但又说不出每个品牌之间的差异到底在哪里；

83%的用户不了解快递业务之间的差异，也不想了解；

43%的用户想要更方便轻松的寄件方式，但又不想去研究哪种更好

……





寄快递是一个典型的高付出成本但低频次的使用模型，使得TA的心智是：

稍微贵了几块钱，“算了，将就吧”；用得不爽，“算了，换一家就好”；楼下就只有这家，“不管了，就它吧”……因为物流信息系统足够发达，有一次使用不爽，换一家就是了。在用户洞察的时候，我们得出结论：与其说痛点，不如说痒点，“生活已经很难了，不要让我再为寄快递操一毛钱的心”。

快递100的使命就是，让你寄快递更简单。

结合产品价值，作为一个第三方综合性快递信息服务平台，本身拥有其他快递公司所不具备的巨大优势：多品牌优势，面对市面上上千家快递物流公司，你不用再担心选择恐惧症，快递100会给你推荐附近最优快递员；价格透明优势，那些你关注却又懒得去研究的价格，快递100通过与各大快递公司官方接口打通，让你“花钱花得漂亮”；多场景优势，急件、大件、国际件，只需要一个平台就可以解决；更优质服务优势，不受限于快递公司，服务质量是唯一评判标准，而不是因为“没得选”。

在这里，你什么都不用操心，信息更加透明化，寄件简单到极致，一个平台解决所有快递问题。

关于USP的答案一呼而出：寄快递，上快递100就行。

现在只需要把用户“痒点”戏剧化的放大，再进行触达即可。于是就有开头的一幕，快递100发布其成立9年来的首支系列广告片。

等快递的心情，就像少女在等待男朋友，怕他晚来，更怕他不来。何必伤心又伤身，快递100，服务省心又放心。

快递公司林林总总，到底哪个更适合？寄快递又不是推理办案，不用钻牛角。快递100接入顺丰、京东、德邦等近10家主流快递公司，总有一款适合你。

不怕花钱，就怕花错钱，寄快递价格不透明，生怕自己一不小心就吃亏，太难了！上快递100，时效价格透明可见，一目了然。

公司周边、合作商家礼物、发票合同、产品小样统统要寄，不同的件对应不同的快递需求，同城的、国际的、大件的…你是否为了寄快递练就了三头六臂？寄快递又不是比拼武义，不用手忙脚乱。

广告一经推出，就得到了网友和粉丝们的广泛关注。

在微博上，快递100本次也大玩CP组合，与中粮我买网、快狗打车官方微博、BEICI蓓慈、SONG颂旅拍、小燕智能家居、达霏欣_米诺地尔、森永、应用试客、国际人才网 、grenade官方微博、深农星选品牌、平衡点官方、Moooooya-、凡科建站、焦外摄影、飞泊通等16家品牌蓝V玩起互动，微信朋友圈及抖音等时下最火的平台，也进行了全面投放，全网视频累计曝光量超1000万次。

随后，项目平面KV相继出街，瞄准双11退货潮关键时间节点，全平台派顺势发出1亿寄件补贴，1元寄快递、10元优惠券礼包、现金满返等福利活动，实力宠粉。据快递100内部消息，截至18日，快递100寄件业务已经完成2019年年度目标！！

但这对于快递100来说，潘多拉的宝盒才刚刚打开，更多的精彩未完待续。

最后也特别感谢有氧（深圳）的众多伙伴对这次项目的付出；

参与视频拍摄的全体工作人员、演职人员，从早上5点就开始筹备，到晚上近2点才结束，非常辛苦~

导演对演员的每一个细节都把控得很好，非常专业~~

（拍摄现场）