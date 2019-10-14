从化妆台到全世界，与赫莲娜一起解锁种草新玩法

在全球经济持续走低的大环境下，中国美妆行业依旧保持着强劲的增长势头，2019年消费报告显示，护肤品类和彩妆品类销售额分别增长了13%和17%。

美妆市场空间巨大，竞争也异常激烈。社交媒体上现象级爆款产品频出大品牌力量被削弱，微博、微信、小红书等社交媒体成为重要宣传渠道。社交网络上的海量KOL种草内容让人眼花缭乱，品牌一不留神就可能踩雷或石沉大海。如何帮助品牌在庞大的社交营销网络中完成突围，微梦上海给出了自己的答案。

HR赫连娜——解锁种草新玩法

欧莱雅集团旗下“贵妇级”奢华美容品牌HR赫莲娜提出需求，希望通过采买KOL对琉光恒彩系列产品进行推广。根据以往的合作经验，我们判断出单纯KOL采买很难达到品牌理想的种草效果，决定为客户提供更加全面的服务。

在梳理品牌和产品相关信息后，我们结合品牌宣传话题#HR奢美悦游#和产品高光抗老等特点，提出无龄进化的概念，并将KOL种草内容进行整合把控传播节奏，制定了一套完整的KOL种草方案。

千人万面，帮品牌找对人

在这个快速变化的时代，每个人都有很多“面”，影响个人消费习惯的因素复杂多变。想要通过KOL影响目标人群的消费决策，制定正确的推广策略才能事半功倍。李佳琪、黎贝卡等头部大号固然有销售神话，但品牌的KOL投放关键还是要看品牌调性与产品属性是否与KOL匹配。许多垂直类账号和腰部账号更适合品牌深耕细作，实现有效触达及转化。

在对赫莲娜品牌及其目标消费者进行深度了解后，我们对上千个美妆KOL进行筛选，凭借专业推广经验，为客户找到时尚、旅行和美妆等领域最匹配的KOL。

多维度种草，辐射目标人群

根据选择的KOL个性，我们从情感共鸣、深度测评和花式种草三个维度，把控赫莲娜品牌及产品内容传播节奏。

建立情感共鸣，增加目标人群对赫莲娜品牌认可度，传递品牌理念，树立优质的品牌形象；

发布新品高光眼霜的深度测评，深度解析产品成分，围绕功效、用法展开讨论，征服成分党；

花式种草高光眼霜及精华，从旅途必备、折扣优惠等多元角度种草，引发购买行为。

通过多维度种草，辐射目标人群，从品牌宣传到购买转化，实现完美种草闭环。

传播亮点，赫莲娜环球旅行‍

在这次活动中，我们邀请KOL将赫莲娜的产品带到世界各地进行种草，传递品牌理念，为产品注入时尚旅行元素。

从化妆台到全世界——#HR奢美悦游#

优质内容，丰富品牌形象‍

KOL种草的本质是内容营销，通过优质的内容提高品牌在社交媒体上的影响力。在与KOL和品牌方的合作过程中，我们与KOL深度合作打磨创意内容，帮助品牌把控内容质量并实现理想的投放效果。

此次赫莲娜线上推广的内容不仅有微信、微博软文，还有结合产品的旅行元素与KOL个人特色拍摄的多种风格vlog，在推广产品的同时丰富了赫莲娜品牌的社交媒体形象。

总结：在本次赫莲娜的线上推广方案中，我们做的不仅是线上推广，更是帮助品牌完成一次线上内容营销的精细运营。微梦上海帮助赫莲娜品牌从筛选KOL，到优化种草结构把控内容质量及传播节奏，推广产品的同时，打造完整的线上营销闭环，在美妆行业的种草之战中突出重围。