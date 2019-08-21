BestQuay x 西门子家电 | 双十一释放生活FUN自…

2019年11月11日，天猫双十一成交额定格在了2684亿，其中西门子家电在家电类销售额稳居前5位。

在传统家电行业上半年表现遇冷的情况下，今年双十一家电圈的角逐尤为激烈，西门子家电以何脱颖而出？

对于传统老牌家电品牌来说，如何赢得都市“新中坚”消费者的认可关注继而成功引流销售，是亟需克服的难关，而此次BestQuay助力西门子家电推出的FUN空间概念，正是通过贴近年轻一代生活的创意营销，达成了这一目标。

忙碌日常也要追求#够FUN购自由#

FUN空间引发潜在消费者共鸣





明明工作都已做完也打好了卡，却磨磨蹭蹭不想回家？

看着购物车里满满的商品，头疼的而是家里放不下？

面对高强度的工作，当代消费者越来越趋向将「幸福感」与享有更多「可支配的自由」挂钩。

如何在生活品质升级的同时，释放更多的个人空间与时间，提升生活幸福感？

今年双十一，西门子家电以明星产品引导消费者打造家中FUN空间，并推出“空间改造基金”计划，鼓励粉丝阐述对自己家中空间改造的奇思妙想。

家居环境被大体积家电占据，该如何释放自在生活空间？不如将笨重大冰箱换成纤薄双开门款，将干衣机与洗干一体机叠放……以灵活构思赢得空间改造基金的粉丝，将有机会由专业设计师提供改造方案建议，享受空间改造全套解决方案，助力其享受#够FUN购自由#。

BestQuay此次通过深刻的消费者痛点洞察、邀请知名达人与跨界品牌合作以及颠覆性的超长直播，多维度且层层递进将“FUN空间”予以呈现，抽丝剥茧传达态度，最终达成双十一销售额度。

1场多方合作，

引导潜在消费者关注





为了向消费者宣传FUN空间的概念，BeatQuay与西门子家电邀请健身品牌超级猩猩SUPERMONKEY及花艺达人唐七加入FUN趣阵营，阐述不同的生活方式，以及释放FUN空间能带来的品质提升，共同为#够FUN购自由#造势。活动期间，生活达人共同为#够FUN购自由#造势，成功吸引目标人群关注参与。





1次超长直播，

6小时FUN趣不停

双十一前，BestQuay在西门子家电于杭州的线下双十一快闪店举办了场别具一格的“FUN肆圆桌派”，现场邀请四位路人来到长桌畅所欲言，自由阐述对家居空间的创想与对家电的真实需求。随后，专业设计师在“FUN得下我空间”环节介绍了家居空间该如何灵活释FUN ，打破固有的商家直播模式，为消费者带来了全新创意理念，超长6小时直播亦为预售攒足人气。

1场超FUN活动，

线下体验理想生活





为了展示理想FUN空间，BestQuay携手西门子家电在此次双十一为消费者打造了一场FUN趣体验。

此次活动线下FUN空间分成五大部分，以创意空间构造颠覆想象：

FUN四季呈现中央入口视觉飨宴；

FUN假期展示仿真悠闲沙滩；

FUN滋味打造理想功能厨房；

FUN花样描绘缤纷花园阳台；

FUN猩生活则带来室外活力草坪。

活动邀请两位生活达人：健身达人西门猪太郎带来健身课程和快手健康餐教学，在会场玩转#“猩”空间，FUN自由#；花艺达人唐七将平淡无奇的阳台造就一片花海，释FUN生活诗情画意，吸引诸多路人驻足游览。除此之外，店内的夏日酒水吧与FUN趣娃娃机亦鼓励参观者与之互动，为此次活动留下美好回忆。

灵活改造家中FUN空间，自能享受 #够FUN购自由#，BestQuay为西门子家电的传播深入消费者日常痛点，联合生活达人FUN趣阐释，为消费者呈现选购西门子家电产品，便能于紧张生活中释放空间、获得自由的创意理念。

其中，我们为西门子家电量身打造的FUN肆直播观看量42.43w，点赞量273.5w，直播过程累积售出近160件，以一场成功的线上营销助力西门子家电获得理想传播效果。西门子家电总体销售额排名家电类前五亦印证了，精准定位的电商宣传将会对产品的实际销售起到积极的促进作用。