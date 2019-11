来源:GUCCI

前阵子古驰与腾讯合作的《GUCCI灵感地图》系列,推出了第三支短片:《庄园寻觅》。GUCCI品牌大使倪妮来到古驰胜地,同时也是《傲慢与偏见》的取景地:英国的查茨沃斯庄园( Chatsworth House ) ,展开一场奇妙探险之旅。





倪妮化身为一名观察力锐利的时尚“探险家”,携手庄园主人,现任德文郡公爵夫妇的儿媳伯灵顿夫人 ( Lady Burlington ) ,于庄园各处寻找线索;环环相扣的故事情节,揭开了古驰的时尚密码。

“是,这个衣柜?”

“穿上它,我会变成什么样?”

“I was in the middle before I knew that I had begun.”

这是一段追寻秘密的旅程,更是一次新与旧之间的对话。

在查茨沃斯庄园里,五个世纪的历史以各种形式化作生动鲜活的存在,成为“创造当下、启发未来”的重要灵感来源。那些过去的吉光片羽,直到今天,都还闪闪发光。









漫步其中,倪妮也渐渐从对时尚文化的探寻,转变为对当代的思考。而“当代又是什么?”这个问题,也将成为开启下一段旅程的契机。