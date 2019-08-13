电影《毒液：致命守护者》针对女性及二次元增量用户的推广方案

在整个宣传过程中，微梦以「人设」为核心，挖掘角色「萌」、「沙雕」、「甜」等特质，赋予角色新生命力，提升电影及IP在女性及二次元用户中的认识度，重塑好感，从而促进票房转化。

这是漫威超英「毒液」的首次在电影中亮相，是蜘蛛侠系列宇宙的全新尝试。但作为电影系列的新英雄，毒液并没有像其他超英一样自带粉丝和讨论。不仅因为暗黑凶狠的形象对女性用户有着天然隔离，更因为之前只出现在漫画中，即使是漫威迷也对毒液感到陌生，漫威路人粉及泛娱乐用户更是对他零认知。在这种情况下，作为蜘蛛侠系列支线英雄正式进军漫威电影的号角，如何引导潜在用户对电影及角色的认知，收拢第一波核心粉丝成为这次营销的首要目的。因此在本次营销活动中，不仅是针对这一部电影的营销，也是为整个毒液IP打下结实的基础。

人设预埋：深入挖掘主角毒液、埃迪的沙雕、萌的特质，前期通过漫画内容及粉丝脑补角度在粉丝群体预埋，引导用户猜想电影情节走向，引起粉丝好奇

PGC引导UGC，带动垂直圈层口碑：大量铺设同人物料，联动二次元及女性向垂直KOL联动发声，以粉丝角度安利种草，大手同人引发全圈层狂欢，为电影及角色带来极大票房转化与粉丝基础。

预热期：人设铺垫

大众对毒液的认知度不足不是一朝一夕可以解决的问题，需要映前做好充足的铺垫，为映后的内容做好充分准备。微梦挖掘角色的“沙雕”“萌萌CP感”，联动二次元知名画手@苍狼野兽，投放毒液精分视频及Q版水仙漫画，极大扩散毒液在二次元领域认知。

密集爆发期：预埋梗逐渐浮现

人设需要多维角度的传播才真实有力量。毒液加入漫威团队主题漫画、撩妹技能同人漫等让人不禁脑补毒液的可爱和萌，暗黑系的外表和软萌气质形成完美反差，更有萌点。

微梦为《毒液》策划舔屏H5，画面一开始就是毒液标志性的舔脸动作，用户用手指将屏幕擦净，再选取自己的照片与毒液匹配融合，人人都可能是毒液的寄生。最终生成海报，促进更多用户参与。H5点击量16.5w+,

上映固粉期：垂直渠道与物料持续发力

上映期间异业合作资源全面上线，果壳、名人朋友圈、猎豹等APP开屏资源展示；映后引导粉丝舆论，预埋梗全面爆发，通过病毒物料复盘毒液对动漫圈层的影响，垂直领域大V发声成功固粉。人人都是毒液的隐藏粉头，人人都是毒液和埃迪的CP粉。

市场反馈：

热搜：助力#毒液跟埃迪的CP名# #毒液 美妙爱情故事# 等相关话题登上微博热搜，在榜时间8小时+；

H5一支，点击量16.5w+；

视频5支，全网视频播放量1219.4w+。其中虐恋视频登上B站原创榜第二，全站榜第三，影视榜热一推荐、右侧推荐，B站播放量160w+；

引导发布微博kol65个，覆盖微博粉丝2.2亿+，互动量6.3w；

异业合作深度合作4家：果壳、名人朋友圈、猎豹、365编辑器，均为各圈层头部APP，曝光量3,180w+。

粉丝反馈：

映前通过推广，网友表示原来毒液还有萌的一面，对电影的期待值提高。部分对毒液题材形象不感兴趣或者感到害怕的女性粉丝也开始转变想法。映后推广CP向物料，击中大众high点，助力多个关键词冲上热搜。

客户反馈：

传播策略得到客户高度认可，执行效果得到，前期预判的出圈话题点均取得市场、粉丝及客户三重良好的反馈，与微梦建立了良好的合作关系。