网红iP《人生一串》线下体验店品牌形象设计

项目内容 Project Content

b站网红美食剧《人生一串》线下实体店品牌视觉识别系统

客户背景Customer Context

由bilibili和旗帜传媒联合出品的《人生一串》是国内首档汇聚民间烧烤美食，呈现国人烧烤情 结的深夜美食纪录片。

影片将镜头伸向了街头巷尾，讲述平民美食和市井传奇，以最独特的视 角真实展现烧烤美食背后的情感。

接地气的江湖老炮儿风格，垂涎三尺的烧烤美食与平民气 质的纪实情怀是这档美食节目最大的亮点。

2018年第一季B站一炮而红后，成为80、90后心目中的网红美食IP栏目。

项目挑战 Project Challenge

烧烤、市井、烟火气，如何把一种大家都熟悉却又说不清道不明的感觉，打造成一场引发内心共鸣的真实视觉体验?

做《人生一串》我们是在“以旧换新”刻画一个全新的“网红品牌”? 还是“循序渐进”充分发挥《人生一串》的IP价值?

为解决客户及我们心中的问题，我们需要借探索问题来提供更多的选择性。

在着手设计之前，我们与烧烤店的运营团队，就品牌的整体调性历经了一个多月的碰撞与磨合。

我们希望在保留原有《人生一串》栏目“特色菜品+烟火气+走心文案”精髓的基础上，

为品牌赋予更多的新意，为喜欢烧烤，喜欢《人生一串》的年轻消费者，带来不一样的身心感受。

与人生一串线下实体店运营团队多次沟通后，周边文创设计上甲方给了我们一定的发挥空间，

品牌类物料的设计上我们则需要更“保守”一些，不能偏离《人生一串》原有的IP印象。

在配色体系与整体风格上甲方都提供了更实际的意见与需求。

任何设计的落实都不应脱离甲方的需求和实际情况而存在。



