双11，饿了么口碑送你一份颐式感

生活需要仪式感，这一点大家都是知道的，但饿了么带来的生活颐式感，你听说过吗？

今年双11，饿了么与平台千户商家联手展开“神仙好货来了”主题活动，希望在双11这个节点为大家带来更多的神仙好货，为此饿了么引入DOTA、颐和园、敦煌、饿了么上潮了4个类目，围绕不同消费人群精准营销，让商户可以根据自己不同的产品定位寻找最契合的结合，带动货品和营销的升级，也在消费者端得到更多的裂变与好评。

在颐和园这一IP中，饿了么巧妙利用当代人对生活品质的向往，为消费者们打造出了专属“颐式生活”。

“颐式生活”再现眼前

颐和园，作为现今中国保存最大最完整的皇家园林，不仅是全人类的文化遗产、国家重点文物保护单位，更是清乾隆盛世时期皇室的理想生活乐园。

从皇家礼制到生活仪式，从衣食住行到赏玩乐享，每一面都是中国人品质生活的典范，每一个细节都饱含着丰富的文化传承与内涵。

颐式生活，源自中国人两千多年来对理想生活方式的追求。从皇家园林到民间园林，中国人独有的“颐式生活”方式不断地在园林里发生与传承。

今年双11，饿了么口碑联合颐式生活IP，携手平台多个品牌，穿越古今，匠心改造，通过打造商户与平台的颐式感，诠释属于当代青年的颐式生活。古风古韵中，一番融汇了当下食尚风潮和现代生活趋势的景象，再现眼前。

饿了么的专属“颐式感”

对于普通的当代人而言，自然是没办法身着华裳，在宫廷里对着风景享用一顿美食的；但饿了么打造的颐式感就在于，即使是在现代，即使是在平凡的快节奏生活中，即使是吃外卖，我们也可以通过一些不一样的打开方式，来好好对待自己，让生活变得更美好一些。

双11期间，饿了么携手24家品牌，首发联动周边产品。

此次饿了么落地30家左右门店主题店，共同提升品牌颐式感，把品牌与平台的颐式感呈现到消费者眼中之外，参与活动的门店有机会携手饿了么共同定制丰富的周边，比如外卖五件套，以及饿了么口碑定制颐式生活T恤，手机壳，环保袋等等。

对消费者而言，他们的颐式感就会是这样：

比如蓝骑士在送餐时，用自己的颐式五件套打包好外卖、擦好车子、整理好衣服送餐，到消费者处敬业确认以后，鞠躬表示自己是来送餐的；

比如在喝老乡鸡鸡汤时，铺上桌布、戴上饭兜，打开老乡鸡的各种专属餐具，一份外卖，吃出了五星级酒店的气势；

如果你本身就是一个汉服小哥哥/小姐姐，那么这份颐式感就更相得益彰：穿着漂亮的汉服，一口一口吃着外卖，仿佛一秒就穿越到了古代。

这份颐式感也被网友关注到，被发到微博上，引起了众多讨论和转发；而在抖音，更多喜爱拍摄短视频的网友更是契合主题，喝一口奶茶、吃一口炸鸡后一秒变成了“古代人”， 这样的变装引起了抖音网友跟风式的拍摄；饿了么的“颐式感”也在这样的自发传播中深入人心。

为消费者送上这份特别的颐式感的商家，在消费者心中自然也会得到更多的认可，与好感的转移。当然，对于饿了么来说，更重要的是，提醒更多人，要记得为自己创造生活中颐式感、生活中的小确幸。

梦幻联动，明星小主担任文化推荐官

可以看出，“颐式生活”不仅“升级”了我们的日常，围绕颐和园的生活方式也展现了中华文化魅力、传播民族自信；一方面来说，“颐式生活”也以“中国人居最佳生活方式”为主旨，挖掘中国传统优秀文化与中国园林人居文化的丰富内涵，通过文化创新的形式与当下七大生活方式 —— 时尚、潮流、美食、人居、娱乐、艺术、文旅相结合，成为中国理想生活方式的文化符号之一。

为了宣传这份“颐式感”，饿了么口碑此次也特别邀约明星成为文化推荐官：李倩、尤靖茹、李川，陈叶玲，陈翔宇，陈思宇等当代青年明星成为文化推荐官，共同推广当代年轻人的生活观念，以及生活文化；

爱豆在前，还有更好的生活方式，以及更划算的囤货活动，让消费者们没有拒绝的理由：双11期间，上饿了么口碑搜索“神仙好货”，不仅能get颐式生活，还有低价好券等你抢。

当90后、00后成为消费市场主力，无论是哪个行业，都需要在营销上贴近新生代需求，与他们玩在一起。

这一次，饿了么以创新玩法带来神仙好货，创新玩法拥抱新生代，赋能商户的同时，也强化了品牌年轻、时尚、潮流属性，使其紧跟时代潮流的品牌形象深入人心。

没错，虽然跟着饿了么体验了一把颐式生活，但你确确实实是个会囤货懂生活的当代弄潮儿呢！