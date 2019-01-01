时隔37年，外星人E.T.重返地球

经典科幻电影《外星人E.T.》上映已经37年，仍旧是无数科幻迷心中的白月光。感恩节之际，美国通讯公司Xfinity发布了一支短片《A Holiday Reunion（假期中重聚）》，不仅由斯皮尔伯格亲自指导，还邀请了当年影片中的男主角再次出演成年后的Elliott，共同畅想了E.T.重新造访地球时的场景。

A Holiday Reunion

男主角Elliott的两个孩子正在屋外玩耍，突然院子里面的彩灯闪了几下，看起来诡异的事情就要发生了。两个孩子壮着胆朝后院走去，却被突然从雪人后面钻出来的外星人吓得惊声尖叫。Elliott闻声赶来，一眼认出这就是儿时的伙伴——E.T.。

Elliott向E.T.介绍了他的家人，并把E.T.带回家中。E.T.发现这个家和37年前的家已经有了很大的不同。

随后，E.T.与Elliott一家一起度过了一个难忘的假期，他们一起聚餐、打雪仗、坐雪橇，也一起围坐在沙发上，用Xfinity的产品在电视上播放电影。Elliott的儿子还教E.T.使用Xfinity浏览网络，并带着E.T.体验VR眼镜。

到了晚上，Elliott看见E.T.独自坐在窗前，手里面拿着一个绿色的小球。走近一看，绿色小球投影出来的画面正是E.T.和他的家人。E.T.指了指窗外告诉Elliott，自己的家人就在太空中的某一处。

等到大家都睡去后，Elliott的两个孩子察觉到工具房有动静，跑过去一看，正是ET想要从一堆杂物中抽出自行车。37年前，Elliott就用自行车载着E.T.，在E.T.的魔力的帮助下，一起从月亮前飞过，成为《外星人E.T.》的经典画面；37年后，坐在自行车筐中的E.T.再次复刻了这一经典画面，用魔力带着Elliott的两个孩子从月亮前飞过。

最后还是到了告别的时刻，E.T.乘坐飞船回到了太空中。临走前，E.T.给Elliott的儿子留下了个礼物，正是那枚能够投影的绿色小球，小球中E.T.挥着手向Elliott一家告别，也为这场假期画上了句号。