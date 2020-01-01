OPPO全新无线降噪耳机：摒除嘈杂，心之所向

伴随着OPPO Reno2的发售，作为有着优秀音乐基因和声学技术底蕴的OPPO，也同步面向全球推出了自家的全新无线降噪耳机 —— OPPO Enco Q1。

我们有幸受邀，为这款新产品制作了创意视频和产品海报。这款耳机拥有众多特色，包括采用一体成型的颈挂式设计，拥有ANC双重主动降噪技术，单个耳机有前馈和反馈两颗降噪麦克风，降噪效果出色。同时配备了11.8mm的复合振膜高解析大动圈单元，提供优质的音乐体验，颜色上拥有极夜黑、阳光橙、星辰银三个配色，用TPU材质的一体成型设计，内部包裹镍钛合金材料，使用的时候有型，收起来的时候可以随意弯折。电源键有一抹清新的OPPO绿，灵气十足。

为了能充分展现出这款新品优质的功能和外观，通过产品试戴体验，以及与品牌方小伙伴面对面的详细沟通，我们在视觉和音乐搭配上，根据产品特质进行了创意梳理及安排。今天seen君整理分享给大家，一起交流经验。

一、创意阐述

二、视频

三、海报

Credits

品牌 Client：OPPO

创意导演 Creative Director：阿司匹林

美术指导 Art Director：阿司匹林

三维动态设计 Main Animation：邢啪啪

场景搭建 Modeling：邢啪啪 小邱 黄昱融 万钇兵 林泰

灯光及渲染 Lighting & Rendring：邢啪啪 小邱 黄昱融 万钇兵 林泰

视觉特效 VFX：邱琳

剪辑 Editing：樟脑玩

音乐音效 Music/Sound effect：Echoic Audio Studio