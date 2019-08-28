这一次，我们将“关”爱延续到了你的眼前

它们是往来的候鸟
翱翔，迁徙于天南地北
他们就在你我身边
与我们共享阳光，空气和水
每一种鸟类，都是平等而高贵的生命
我用我的镜头，记录它们的美
和它们脆弱的家园
东方白鹳，是世界濒危物种，全球数量不足3000只。该片拍摄在天津北大港湿地，位于“东亚-澳大利西亚”候鸟迁飞通道上，是众多迁徙水鸟的重要驿站。
——马井生 摄
黑颈鸊鷉，繁殖期成鸟具松软的黄色耳簇，特色鲜明。成群在淡水或咸水上繁殖。冬季结群于湖泊及沿海。繁殖期发出哀怨笛音poo-eeet及尖厉颤音。
——马井生 摄
一次快门就像一次约定
要让更多人认识候鸟
保护候鸟及其栖息地
“关” 爱 红 隼 保 护 行 动
睿路传播携手腾讯广告、第三届“我是创益人”、“让候鸟飞”公益基金会共同打造
“关”爱红隼保护行动线下珍稀鸟类摄影展
即日起至12月1日
欢迎莅临
LuOne凯德晶萃广场
1楼水幕前中庭
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即可获得精美明信片
让候鸟飞，让候鸟归
但愿再也没有盗猎的枪声
再也没有湿地在悄然流逝
感谢LuOne凯德晶萃广场对本次“关”爱红隼保护行动线下珍稀鸟类摄影展的场地赞助。
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