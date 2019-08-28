这一次，我们将“关”爱延续到了你的眼前

它们是往来的候鸟

翱翔，迁徙于天南地北

他们就在你我身边

与我们共享阳光，空气和水

每一种鸟类，都是平等而高贵的生命

我用我的镜头，记录它们的美

和它们脆弱的家园

东方白鹳，是世界濒危物种，全球数量不足3000只。该片拍摄在天津北大港湿地，位于“东亚-澳大利西亚”候鸟迁飞通道上，是众多迁徙水鸟的重要驿站。

——马井生 摄

黑颈鸊鷉，繁殖期成鸟具松软的黄色耳簇，特色鲜明。成群在淡水或咸水上繁殖。冬季结群于湖泊及沿海。繁殖期发出哀怨笛音poo-eeet及尖厉颤音。

——马井生 摄

一次快门就像一次约定

要让更多人认识候鸟

保护候鸟及其栖息地

“关” 爱 红 隼 保 护 行 动

睿路传播携手腾讯广告、第三届“我是创益人”、“让候鸟飞”公益基金会共同打造

“关”爱红隼保护行动线下珍稀鸟类摄影展

即日起至12月1日

欢迎莅临

LuOne凯德晶萃广场

1楼水幕前中庭

了解照片背后的故事

现场参与公益互动

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即可获得精美明信片

让候鸟飞，让候鸟归

但愿再也没有盗猎的枪声

再也没有湿地在悄然流逝

感谢LuOne凯德晶萃广场对本次“关”爱红隼保护行动线下珍稀鸟类摄影展的场地赞助。

坐落于上海中心黄金地段的城市绿洲，荟萃世界众多高端时尚与生活品牌的颜值地标——LuOne凯德晶萃广场，打造独一无二的生活目的地和标新立异的感官购物体验，带你探索生活灵感！