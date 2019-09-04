西门子鬼畜视频：厨男“苏轼”穿越千年，却逃不过洗碗的噩梦

又是一年双十一，作为每年各大品牌电商“大考”的营销节点，每一家都使出浑身解数来应对，甚至请来各大流量代言人。但没想到这次，西门子奥服竟把大名鼎鼎的美食诗（达）人“苏轼”都请来加入厨男队伍！

古往今来，爱吃的文人数不胜数，但唯有苏轼算是美食界的佼佼者。借助苏轼这个千古美食家的IP，通过趣味化的视频故事和场景海报，为消费者开启了一场“苏轼的舒适之旅”！





一、视频

原来古人竟也逃脱不了“洗碗的噩梦”……

震惊！苏轼竟然逼仆人一个月顿顿吃红烧肉！

以两支有趣又鬼畜的视频，用夸张的手法将西门子洗碗机与微蒸烤一体机的卖点自然融入古人日常的生活场景中。生活中所有人都逃避洗碗，每次只会一道拿手菜的你……感觉有人在监视我，每个场景都十分扎心！

二、海报

与此同时，西门子奥服根据视频还推出更多关联的产品海报。

1

多才多艺七合一

做菜不再费心力





2

畅排油烟

依旧保持盛世美颜肌

3

给我一首诗的时间

还你橱柜的洁净厨具

4

满汉全席

一机搞定

5

想怎么洗就怎么洗

任性洗涤一键启动

6

再油腻的“青年”

也架不住TA的侧吸

此次西门子奥服打破常有的套路，以更加年轻活泼的方式与消费者链接，邀请“苏轼”为西门子“带盐”，顿时让人耳目一新，用情感交流拉近品牌与用户之间的距离，相信大众也会认为这样的西门子更能让人亲近吧。