被冰雪魔法加持的感觉，好冷好新鲜

天渐渐地冷了，但 brief 却总是热乎的。

在一个喜洋洋的发薪日，我们接到了天猫国际的 brief：通过与迪士尼旗下 IP《冰雪奇缘2》合作，为 “黑色星期五” 造势。基于天猫国际专业强大的 “跨国冷链” 物流技术，为国内消费者带来全球新鲜，让他们看了动心、玩了开心，传递和强化天猫国际 “原装进口全世界” 的心智。

接到 brief 后的第一件事，就是把《冰雪奇缘1》一顿暴看。

观后感：冰雪女王艾莎冰冻一切的魔法有点东西。

跨国冷链，是将产品始终置于特定的低温状态，即便经历大洲大洋的长途跋涉，也能全程保持新鲜——简直像是有艾莎女王的冰雪魔法加持！

于是，我们将冷链的魔力具象化为一个神秘的 “冰雪魔盒”。它来自异域，本身冰块的造型就极具新鲜感，又冰封着来自全球的新鲜好物，只有敲碎冰块开启 “冰雪魔盒”，才能知道里面究竟封冻着什么，为消费者带来类似于盲盒开箱的惊喜体验。↓

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来自阿伦戴尔的冰雪魔盒

#视频

冰雪魔盒到底有什么来头？下面的短片，向你揭晓天猫国际机长从冰雪世界带回冰雪魔盒的全过程。每一个冰雪魔盒，都藏着一份世界级新鲜。

天猫机长误入冰雪世界 ↓

历经奇幻冒险 ↓

从冰雪世界带回冰雪魔盒 ↓

完整视频戳这里 ↓

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破冰开箱，惊喜制造

#冰雪魔盒Seeding

冰雪魔盒可不仅仅存在于虚拟的魔法世界里，我们将它实体化，把产品冰封在巨型冰块中，送达消费者。

不同于以往的拆快递，面对冰雪魔盒，不花点小心思还真别想开箱成功。用锤子砸，拿炭火烤，抱紧我融化它……花式开箱的背后是冰雪魔盒本身自带的 social 基因，以及为消费者带来惊喜体验的可能性。

你看这帮加班狗，砸得多开心 ↓

在遥远的电线尽头，也有不少网友砸出了无数蜜汁欢乐。

抱团取冷（有被柠檬到 ↓

暖宝宝孵冰大法 ↓

粉红小拳拳 + 洪荒内力 ↓

一道真心话和大冒险全选题 ↓

特别的 KOL 开箱仪式 ↓

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冰雪魔盒究竟藏了啥

#产品海报

美国的加州鲜奶，瑞士的原味发酵乳，风靡世界的植物鸡块和新猪肉，这些以前吃不到的全球新鲜好物通过藏身冰雪魔盒，充分保鲜，现在统统可以被装进我们的胃。开启冰雪魔盒，趁冷吃遍全球～

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冰雪魔盒开箱挑战

#H5

冰雪魔盒不仅在线下被大家花式把玩，在线上同样被我们安排得明明白白。通过摇冰块的轻互动和拼速度的挑战机制，赋予冰雪魔盒不同维度的惊喜。

只要你的手速够快，就能开启冰雪魔盒，刷新全球手速榜，制霸朋友圈。同时以发福利的形式用站外流量为天猫国际站内倒流，扩增品牌流量池。

扫码参加开箱挑战 ↓

H5 摇一摇的互动行为更是引发了团伙成员对老板的一些不可描述的联想……

Levi 你在做什么 ↓

黑五过去了，但希望你对全球新鲜的热乎劲儿还在。

在这个冬天，趁冷收获更多新鲜感。