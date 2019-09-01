那些放弃城市留在山里的年轻人，现在怎么样了？

远离城市生活，成为当代年轻人留给这个时代的剪影。

被高生活成本和快节奏绑架的人们，在每一个换乘地铁，或者等待电梯的间隙，恐怕都产生过义无反顾躲进山里的念头，处处田园，日日山歌，无丝竹之乱耳，无案牍之劳形。

然而还有这样一群人，他们只身前往山里，留在农村，却不是为了逃避，而是相信，那里是他们合适的归宿。

他们的名字叫做，支教老师。

今天就是教师节了，趁着这个机会，我们联系了3位远在大凉山的支教老师，其中有人正青春，还有两个孩子的母亲，和她们对话之后，我们才明白——

支教并非从孩子们的全世界路过，而是那里，搁置了我们的全世界。

「老师这个工作很折磨人的」

命运总是开玩笑，一开始拒绝当老师的徐文莎在毕业后选择成为了一名支教老师。

当初年轻的她，谈起教师，想到的第一个词就是「麻烦」，每天要和一群小孩子打交道，尽解决些琐碎到不值一提的小事情，她对自己的耐心很没信心。

但是，和大凉山这帮孩子们待在一块。

她才发现，当初那些她极力所避的琐碎小事，却是这漫长生活中的小美好小欢喜。

例如，她和孩子们之间的某种默契，睡前三步两回头的「捉迷藏」。

每次午休时间，宿舍楼孩子们趴在窗户边上，探头探脑的张望着，徐文莎朝着宿舍楼一声令下「命令」学生们赶紧睡觉，孩子们窃笑着闭上眼睛。

继续走两步，徐文莎突然转头监督，「哗——」的一声，嬉笑中孩子们又一次把头藏到窗户下面。

日子久了，她发现她对这帮孩子有了责任感。

学校里的很多孩子，他们的父母教育是缺失的，于是剪指甲，洗手，洗脸，定时洗澡等卫生习惯的养成，也被徐文莎提上了教学日程。

「哪怕他们今后不走出这座山，那么这些好习惯也会陪伴他们一辈子。」

说到笑容，徐文莎有点得意，还有点不好意思。

旁边的支教老师一下子就出卖了她，原来徐文莎是孩子们中间的人气王，每天早上全校师生在附近田间活动的时候，总有不同班级的男孩摘野花，偷偷放在她的房间窗台上，每次她一靠近，孩子们就不好意思的跑开了。

高中时的徐文莎也收到过基金会的帮助，她深知，学习才能改变山里孩子的命运。

如今，她正通过自己的努力，在真真切切帮助这些孩子，同时她也深知，在山里坚守的这些岁月，已经足够构成她每天成长的证据。

「我带给孩子的始终不够」

羞涩，孔德宝这么形容自己，但成为了一名支教教师后，他性格里面的开放和大胆，全都显露无疑。

他知道，他已经是这些孩子的榜样，所以他必须把这种自信传递给孩子们——

「孩子的自信心和性格是和文化普及一样重要的事」。

我需要做的是给学生搭建一个舞台，

将他们的需求转化成一个现实

支教的两年中，孔德宝不断回顾老师曾给自己带来了什么；影响了什么；留下了什么。

每个孩子都是一块海绵，消除教育障碍虽然是首要任务，但更多的时候，他希望让孩子们变得自信一些，勇敢一些。

无论孩子今后走到任何地方，这两样东西会永远伴随着他们。

欣喜的是，孩子们从原来在讲台上一言不发，直到孔德宝出其不意地将这些孩子推举为班级干部。

渐渐地，孩子们变得能说会道，五分钟的上台发言，没有一句话重复。

但是「麻烦」也随之而来—— 自从孩子们变得外向之后，他们开始操心起他的「终身大事」。

孔德宝是红苕坝小学中为数不多的男老师，每当他和女老师走在一起，孩子们总是喜欢瞎起哄，这让孔德宝哭笑不得，「我知道，这是孩子们在关心我。」

性格培育不是一朝一夕，陪伴更是长年累月的积累





在孔德宝的手机中，记录了孩子们的每个成长时刻，一张张照片，保留着孩子们最稚嫩也最真实的模样。

他说，孩子们的微笑才是平淡日子中的光华。

「我离开了双胞胎女儿，

却在大山深处收获了66个孩子」

38岁的张丽艳，不再年轻，至少作为一名支教老师，她不年轻了。

人到中年，总有许多关于「舍得」的抉择。

张丽艳选择了「舍」，和年纪一起被放下的是她的双胞胎女儿。

张丽艳说到她的「得」：她到来后，班级平均分从29分上升至48.6，及格人数翻了3倍。

张丽艳总把孩子们的可爱挂在嘴边，班里有个孩子经常和别人打架，一次打架后，张丽艳在办公室调节了半天，引导他们相互道歉并且保证以后不用拳头说话。

没想到第二天听说今天差点又打了起来，但是张丽艳班里的男孩拒绝了「邀战」，并用她的话和对方讲道理，说到：

「张老师说打架解决不了问题，今天不和你打了。」

另外，每天守着孩子们，38岁的张老师也不禁变得年轻了。

一向不太擅于使用智能手机的她，一次在听说孩子们对抖音视频很有兴趣之后，她自己也去下载了，并反复琢磨它的玩法。

如今孩子们自然而然成为了她视频里的主角。

她是教师，也是母亲。

在张老师的手机里也留存了许多当地的风景照，她告诉我们每次想家的时候，她就拍一张远处的巍峨群山。

拍下的是眼前，寄托的却是2200公里开外的思念。

她并不孤单，因为家人的支持和孩子们的爱戴，就像座座山脉一样连绵不绝。

采访结束之后，张老师又给我们发了条微信，她说：这帮孩子们离不开我，但我更离不开这帮孩子。

瞬间感慨万千，是啊，作为助人者的他们来到这里，不知不觉间，却成了受助者。

那方土地或许贫瘠，或许落后，但透过这些照片我们可以感受到，孩子们的眼神是清澈的，那些笑声是灿烂的，还有那翠绿的连绵群山，是充满生机的。

这是在匆匆忙忙的城市生活中，我们无法去捕捉和浸润的。

于是，我们也就不难理解，为什么这些偏僻的远山中，寄托了那么多的向往，这里慢，灵魂也就不会迷路了。

当然，放弃城市是一件很难的事情，但「心远地自偏」，要永远记得，越是熙熙攘攘的地铁，越来人来人往的街道，我们越要守住自己内心的那份纯粹和真实；

那是我们人生的光源，是我们能够闪闪发光的根本原因。

写在最后

以上三位主人公均因杉树公益结缘，三种完全迥异的人生，随之共同汇聚到支教这条路上。

我们相信，将有更多人参与进来，把善良的薪火永远地传递下去。

最后特别感谢OPPO手机，本文照片和视频均由今日（9月10日）发布的OPPO Reno2 拍摄。

每个善良都值得更清晰地记录，每份美好都值得更生动地传播。

