迪卡侬支招春节：运动式探亲不踩雷

【 新年探亲，你踩过雷吗】

新年探亲热闹是热闹，但往往就是一场大型踩雷现场。更不用说送礼有多难？送老妈扫地机被当摆设品，送老爸按摩椅被嫌占地，送亲戚保健品遇到一屋子同款，送海鲜结果人家全家海鲜过敏……从初一开始的探亲，面对亲戚期盼的眼神和数十年如一日的客套互推，没人逃得过新年之尬。

【 迪卡侬灵感时间，把亲友变队友】

被动逃避尴尬，不如主动化解尴尬。什么情况下，亲人之间能快速升温热络起来？抢红包？你还可以有更新意的办法！——那就是“把亲友变队友”！一场难分胜负的乒乓，足以拉近疏远的距离。一起跑跑步，再远的感情跑着跑着就近了。平日运动可以燃烧你的卡路里，新年运动，简直是你和亲人的情感助燃剂！于是，就有了迪卡侬这波新年全新的操作——用运动表达爱

毛头洋女婿新年上门，亲家尬聊怎么救场？

爱情年终考核，过年回谁家？

家宴一时欢，吃饱喝足谁洗碗？

过年给自己长假爽翻天，还是回家孝顺团个圆

各种疑难杂症，迪卡侬式运动探亲都可以帮你化解。用运动表达爱，新年成功避雷“保平安”。

【 年货购物千万袋，迪卡侬这一袋最有爱】

用运动表达爱，逛庙会逛集市都不如逛迪卡侬实在。除了线上的传播推广，线下我们特别为迪卡侬设计了比心探亲袋，利用今年流行的比心梗，开发设计了心形拎手，融入了年轻化的探亲场景插画。从线上IDEA，落地到门店实景，同步发起了“迪卡侬式新年比心”探店互动，掀起运动比心新风潮。

感受一下比心袋的妙用！

一张乒乓桌让老两口重温青春活力，二老积攒心头的十万个要打探的问题，全被抛在脑后，万幸！

呼啦圈送热衷吃瓜的大姨，让她专注瘦身，无暇顾及你月薪几何。不再乱吃瓜的大姨，看起来怪可爱的。

一辆平衡车，熊孩子的好奇心成功转移战场，得救的可不仅仅是你险些被当作蜡笔用了的斩男色口红。

哑铃送给二舅，高高举起的酒杯变成哑铃练臂，将二舅变成撸铁哥们，成功躲过二斤白酒。

【 运动比心新玩法，探店传播新引流】

截止今日，迪卡侬#用运动表达爱# #迪卡侬新年比心#，双话题一经上线就有了五千万级的话题阅读量。各路运动爱好者纷纷加入比心玩法自创。

有探店比心的——

有野外运动比心，有情侣运动比心的，五花八门，高手在民间，真爱在民间——

一场运动式探亲，让大家感受到了别样的新年新过法。从“在吃喝中度过探亲”的单一习惯到“用运动表达爱”，通过多渠道，以故事互动、视频分享、激励挑战等多种方式，攻占消费者心智，。不断增强与消费者之间的互动。“迪卡侬新年比心”的挑战活动也是创新用户交互方式，用社会化策略将“用运动表达爱”从不可见的、存于脑中的概念，延展成可见的比心手势，又在线下挑战活动中不断拓展成能切实拉近人们距离的互动。

过年记得逛逛迪卡侬，选择合适、有价值的探亲礼，在运动中欢度春节。活动还在进行中，迪卡侬官方微博和门店都有各种探亲装备大礼哦。