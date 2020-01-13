《健身环大冒险》营销战役，引爆抖音#健身环环环挑战#合拍挑战…

腾讯引进Nintendo Switch™业务，携手TBWA上海共同发起《健身环大冒险》营销战役，用身体来战斗，正式开启奇幻冒险之旅。

在《健身环大冒险》中，你可以一边在奇幻世界中冒险一边运动，在丰富的关卡中慢跑前进，通过各种各样的运动使用 “健身技能”与敌人战斗。除了冒险模式外，游戏中还包含可以在短时间内轻松游玩的小游戏模式、针对特定部位锻炼的简单模式等。在冒险模式运动后，你可以通过Joy-Con™来测量自己的心率，并查看运动时间、消耗热量等各项数据，让你直观地看到自己的健身成果。

本次营销战役邀请了国内人气女团硬糖少女303担任国行《健身环大冒险》首席冒险体验官，传递 “运动轻松玩，快乐零负担”的独特魅力。

在中国，大众对于宅家健身的需求日益增长，《健身环大冒险》游戏亦变得更受欢迎。国行版自8月20日起在Nintendo Switch™京东官方旗舰店开启预售以来，销量不断攀升。

同时，为了更加贴近和吸引年轻朋友们加入到大冒险的世界，本次营销战役的触角从游戏体验本身延伸到了诸多社交媒体平台引发广泛互动——9月3日起，在抖音平台开启了#健身环环环挑战#合拍挑战赛，硬糖少女303的成员们纷纷晒出挑战视频，更邀请大家一起参与体验健身环大冒险的乐趣。

TBWA中国首席创意官Ronnie Wu说道：“非常高兴能与腾讯引进Nintendo Switch™业务合作。本次营销战役旨在颠覆大众对于健身的刻板印象。通过参与我们在抖音发起的#健身环环环挑战#合拍挑战赛，健身也可以变得很轻松很快乐——运动轻松玩，快乐零负担。”

除了在抖音发起的挑战赛，本次《健身环大冒险》营销战役已在各大线上线下平台全面铺开，如户外广告、微博、微信、长视频、问答类及购物类平台等。国行Nintendo Switch™游戏《健身环大冒险》于2020年9月3日正式发售。Nintendo Switch™京东官方旗舰店、Nintendo Switch™天猫官方旗舰店、微信官方小商店以及其他授权渠道均有销售。