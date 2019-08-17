万有引力×迪巧：为提升新手 “妈妈力”，我们联手“复活”了名…

每年母亲节都是母婴品牌大打情感营销的重要时机。众多品牌一窝蜂的传播，使得当天的流量分散，而且同质化内容很容易淹没在传播噪音中，如何在母亲节的营销战场上杀出重围，是品牌面临的重要课题。迪巧钙片作为母婴品牌大军中的一员，也面临同样的困境。

如何通过内容、投放抓取流量？如何在流量乱局大环境中脱颖而出？

万有引力服务团队接到迪巧需求后另辟解题思路，守正出奇，机智破局。

破局1：价值观立论差异化，直击目标消费群体心理“痒“点

避开歌颂母爱的泛泛而谈，传递妈妈育儿的拳拳之心，输出品牌价值观“妈妈的力量让孩子更伟大“，立论掷地有声。

破局2：营销时机点差异化，避开营销高峰期，提前抓取社会情绪

避开母亲节当天的营销拥堵，将传播前置，在母亲节前打造迪巧BIG DAY，截胡社会化情绪。

破局3：创意突破点差异化，巧借名人效应引发围观

避开一贯的明星代言思路，“复活”拥有伟大成就的社会名人，利用他们代言，传递品牌价值观。

基于以上破局之策，迪巧母亲节战役实现了“小费用，大传播”的突出效果。此次战役为迪巧品牌带来4800W+次曝光，精准人群互动达39W+次。微信微博指数同比增长300%以上！通过本次传播，用户基本认同了“妈妈的力量让孩子更伟大”的价值观，产品种草效果同步达成。

5月10日，视频“复活“贝多芬、林肯、拿破仑等名人，提前酝酿母亲节氛围。

5月11日，微博+抖音强势制造声量，明星+优质内容密集上线，短平快截胡母亲节情绪。

在外围传播层面，迪巧品牌官博率先发声，官方发布3支伟人赞美妈妈核心病毒视频，发出品牌主张。发起#带妈妈上热搜#微博话题。

KOL加入传播，引领话题扩散。Mike隋与阿拉蕾发布视频，号召用户参与迪巧活动，一起赞美妈妈。此举影响了大批网友自发参与，提升了话题曝光热度，激发了微博妈妈群体的身份荣耀感，并对赋予这份荣耀的迪巧品牌，形成情感认同；

网络草根红人转发核心病毒视频，并在转发语中号召更多用户参与活动。联动@追风少年刘全有、@外卖小哥金城武、@然后下面就没了、@蜻蜓队长、@奔现”等头部段子手，助力迪巧官微活动扩散。

抖音是新手妈妈群体活跃的休闲娱乐平台，通过人群标签实现推送，聚焦“妈妈的力量让孩子更伟大”主题，加深对产品印象，提升目标群体心中的品牌形象。

5月12日，世界伟人电子贺卡上线。在母亲节当天，迪巧以抖音风格电子贺卡形式发布，为母亲节送上祝福。

品牌价值观已深入人心，圈住了流量，品牌应该承接实现营销闭环？

营销闭环第一步——打造母亲节专属电商活动，圈住线上流量。迪巧的电商平台同步打造了电商活动， “世界名人幸孕好钙限量上市”，向母亲节献礼。将世界伟人的妈妈力名言图片进行整月展现（头像+强网感文案），扫码还能观看微电影视频，形成活动长尾效应。

营销闭环第二步——产品包装改造，圈住线下消费者。改造产品包装，迪巧在钙片区域迅速脱颖而出，让消费者看向货架时第一时间被吸引。

迪巧品牌在母亲节的战役中，成功留存了妈妈消费群体，在流量乱局中实现夹缝生存。一场完美的母亲节战役圆满落幕，线上+线下同步圈粉，流量+销售完美闭环。