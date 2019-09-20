《长安十二时辰》——最佳商业价值网络剧集

《长安十二时辰》由雷佳音、易烊千玺主演，曹盾执导，梁超担任总制片人，优酷联手娱跃影业、留白影视与仨仁传媒出品，英文名叫做“TheLongest Day In CHANG’AN（长安最长的一天）”。作为今年夏天最火剧集，改编自马伯庸的同名小说，讲述了唐朝上元节前夕，长安城陷入危局，长安死囚张小敬临危受命，与李必携手在十二时辰内拯救长安的故事。

《长安十二时辰》可谓是收视口碑双丰收，播出后豆瓣一夜开分，以8.8分登顶2019年度剧集口碑榜，上线三天便拿下骨朵网络剧全网热度第一。如今，浓烈的“唐风古韵”不仅在国内掀起观剧热潮，也被送到了海外观众身边。7月1日起，该剧将陆续上线海外多地，除了日本、新加坡、马来西亚、文莱、越南等亚洲国家，更会在Viki、Amazon和Youtube以“付费内容”形式在北美地区上线，这是出海国产剧首次进入包月付费区，透露出匠心精品的底气。

《长安十二时辰》收获一众好评的同时，商业表现达到了今年优酷内生广告营销的巅峰，超50家品牌合作，以mini小剧场、明星头条、创意中插、压屏条、前情提要、创意口播等11种创意内生广告合作形式，刷新了优酷剧集营销的纪录。





一、商业价值

口碑爆棚的情况下，商业表现也同样亮眼，《长安十二时辰》吸引了香飘飘、欧莱雅集团、Apple、娃哈哈、DIOR、可口可乐、凯迪拉克等超过50个国内外一线品牌合作，覆盖快消、美妆、3C、汽车等多个领域。

二、影响力

表现整体高于近年同类型国产剧

微博：热搜数47个、话题阅读量231亿、视频播放量61亿，远高于上半年口碑剧《破冰行动》，高于所有同类型剧集；

微信：相关公众号文章24000篇，总阅读量6700万，单篇最高百万+，104篇十万+

头条：头条指数开播周达到破冰峰值，头条文章量：3.1w篇，相关文章阅读量：2.8亿+，百万+阅读量17篇数，10万+阅读量篇数：400+，均远超于破冰行动；

知乎：浏览量5000W，高于以往同类型，热搜上榜150次，问题1684个，高于破冰行动一倍；

豆瓣：12小时开分，年度最高分剧集，连续七周蝉联华语口碑剧集榜top1， 27万人评分，历史评分人数第4名；

抖音：热搜9个，相关话题总量7亿

三、传播亮点

声量破圈：全民十二时辰，“标签式”宣推打造大剧符号

创意破圈全民打开，万物皆可十二时辰，开播第二周通过成都十二时辰、全国十二时辰打造热词标签，迅速破圈，引爆全民十二时辰，仅“XX十二时辰”登录热搜10次，标签衍生微信文章数千篇，央视新闻、中央政法委、中国消防、中国移动、腾讯文化等权重大号，各大高校、城市、政务、时尚等各行业头部大V参与造句。

人文符号增加生活关联，火晶柿子、水盆羊肉、李白作词，通过剧中吃播特写，话题传播，三大标签提升内容友好度，#火晶柿子#、#李白包办长安十二时辰作词#登录微博热搜。

硬核口碑 概念突围+关键人权威控场

1、概念突围，豆瓣评分站稳年度国剧

各渠道头部大V卡位，核心场互动运营双管齐下

#豆瓣8.8#、#0.5倍速追剧#、#硬核国剧绝杀美剧#、#琅琊榜后又一国剧神作#

豆瓣：影评人控场，27万人打分8.3，小组实时跟进

知乎：问答运营+明星入驻，知乎热搜上榜150次，帖浏览5000万次

微信：口碑稿件阅读量6700W，毒sir单篇阅读百万+

微博：硬物料+小作文

头条：定向带文章节奏，多篇阅读十万+

二、圈层吹爆引发娱乐泛化，撬动权威头部媒体及KOL刊例价近千万

媒体：人民日报、三联生活周刊、新京报等

自媒体：一条、sir电影、暴走漫画、gogoboi、谷大白话等

大众生活号：中国移动、大众点评、中国宽带、携程等

明星call：高晓松、来去之间、陈嘉上、蔡艺侬、袁弘、今何在等影视名人及互联网大佬发声

极稀缺党媒全面点赞，剧集首个微博置顶政务热搜

文化魅力放大惊艳暑期档，人民日报、央视新闻、广电总局、共产党员网、国务院、人民法院、学习强国等超S头部党媒点赞，凤凰卫视、CCTV等电视台报道，西安深度合作，政务新媒体及活动落地，年度党政媒体共振最多剧集，远超《陈情令》、《亲爱的热爱的》等同期所有新热剧；

紧靠时代脉搏，致敬中国英雄，联合微博、中央政法委，直播英雄十二小时，#真实版长安十二时辰#创剧集史上首次登顶微博置顶热搜记录

致敬文化，复刻唐韵之美

书法活动：手写长安十二时辰，发掘剧中金句魅力，与长安文化气质结合，发起#手写长安十二时辰#活动，话题阅读量1亿+，活动参与人数1.3万，登录微博热搜，绝美手写作品不胜枚举，俘获网友打call不断。