布局线下场景，《阴阳师》主题店开创IP衍生新模式

2019年7月21日，Onmyoji阴阳师主题店广州元祖店正式营业！涵盖食、买、玩三大场景，这个“现世副本”将通过不同的内容形态让玩家深度体验阴阳师的魅力和文化。作为阴阳师IP的线下衍生和新业态尝试，主题店半年营业额达737.2W，证实IP主题店对玩家具有强吸引力。

跨次元赋能，建立阴阳师IP全新商业模式

主题店创立了阴阳师IP的全新商业模式，以线下活动体验，线上线下联动为运营内容，以周边及餐饮为营收点，为玩家带来丰富的文娱内容和社交体验。

餐饮上，围绕游戏的元素及故事，推出形与义兼具的主题餐饮，精致还原游戏造型，打造人气爆款；贴合游戏版本更新，持续味蕾新体验；紧跟节日热点，满足玩家现实需求。

文创方面，突破游戏类周边产品局限，推出潮流玩具、城市限定产品、节日限定款、纹理类产品，建立“有故事”、“潮流化”的精品文创体系。

活动方面，定期举办游戏文化展览及丰富的玩家活动，如周末电竞比赛、灵感手工坊、文化沙龙、文化展览等，将游戏和年轻人的生活场景真正联系起来。

门店设计上，主题店力求在阴阳师的奇幻瑰丽与简约格调中找到一个平衡。基于主题店自然素雅的极简风，融入阴阳师文化，点缀游戏中达摩、扫地工、活动灯笼、地藏像等元素，打造出现代感的平安京都，成为新晋网红打卡点。

不同楼层随着功能划分进行区隔化的软装设定，从一楼的现代化吧台到顶楼的和风庭院场景，玩家在其中能感受到逐级递增的探索乐趣。

多元化主题体验，话题热度持续上涨

围绕线下门店，主题店不断更新原创内容体验，如推出“偶像化虚拟店长”、“三周年同人创作”等活动事件，持续创作精品视频栏目，均引发玩家的强烈关注和讨论。相关微博话题#妖约此间#、#式神店长决选#等阅读总量高达9945.6万，有效维持阴阳师品牌在社交媒体上的话题热度。

其中，基于门店特色推出的偶像化IP虚拟店长，对游戏形象进行偶像化IP二设，推出“店长人气决选”事件。官方发布式神Live 2D、店长漫画、应援H5等素材引发了游戏粉丝的高度关注。在线下，店长coser破次元降临，玩家参与现世应援，实现了应援与回馈机制的创新。门店举办多次“式神应援日”、“式神决选日”，带动玩家参与线下消费，展示了角色IP的商业化能力。

针对门店美食、周边等体验，开拓并持续更新《平安风味》、《百鬼话物》等原创视频栏目，累计播放量1768.54W。通过短视频的形式，讲述每个衍生品背后蕴涵的式神故事及游戏文化。

阴阳师的同人圈一直长盛不衰，主题店利用游戏“周年庆”的节点，将同人作品聚拢及落地，让同好者可以打破次元，进行面对面的交流。官方将同人文化精心展出，创意的形式、走心的内容，又引发玩家线上进行二次传播，实现线上线下相互赋能。

组建社交网络，为品牌积攒良好口碑

作为游戏华南区活动阵地，主题店半年举办了67场品牌活动。通过线下的生活场景，游戏IP能接触到不同喜好、不同圈层、不同类型的人群，对深度玩家来说这是一个集结交流的休闲之地，对泛大众用户来说这是一个轻松的百鬼文化空间。

绝美coser时常到店担任主理店长，让原本存活在虚拟空间的式神现身现实生活，与粉丝进行互动交流。式神主理日广受好评，玩家表示这是到店最期待的事情。

每逢周末，主题店会开展游戏娱乐赛事，阴阳师间的现世交流，让用户直呼过瘾！每月还会根据节日推出主题游园活动，为用户提供线下交友聚会的场景。不少玩家表示主题店已成为他们之间“特有的“出门理由。

主题店还会开展灵感手工坊，邀请手工大神到店，教授玩家制作融合游戏元素的拼豆、黏土、模型涂装等作品，在这里人人皆可成为大触。

作为阴阳师IP的线下根据地，主题店曾举办音乐剧《大江山之章》线下签售会，邀请音乐剧主演到店与玩家交流。“是心目中的式神形象！”“太帅啦！“，主演的惊喜表现惹得玩家声声惊呼。

在IP创新的道路上，阴阳师从未止步。从线上的泡面番、官方漫画到线下的音乐剧、嘉年华，再到品牌主题店，阴阳师一步步打破了次元壁，实现了IP从虚拟到实体的多维度扩散。这个精心打造的现世地点，成为了二次元和三次元之间的稳固桥梁。未来，Onmyoji阴阳师主题店将会布局全国核心城市，让每一位到店的用户都能感受到阴阳师IP的魅力，让游戏世界观更加具象化、大众化。