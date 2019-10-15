冯绍峰×高夫丨男人AB面，你选哪一面？

高夫深耕中国男士护肤市场27年，对男性护肤市场有着深入调查。随着秋冬季的来临，以及男性多面的身份转变，品牌深知男士需要不同的保湿产品来满足日常护肤需求。高夫保湿小蓝瓶和小红瓶就此华丽登场。

男性护肤是一个低卷入度、产品同质化严重的市场，甚至让“最强带货王”李佳琦也戏称遇到了职业生涯的“滑铁卢”，那么男性护肤市场是不是真的那么难做？高夫，从产品力出发，深入垂直领域，引爆男性护肤市场新蓝海。





男人AB面，每一面各有精彩！





人生如舞台，在台前幕后的每一个男人都有AB面。

我见过白天穿着格子衫勤勤恳恳码代码，晚上化身摇滚青年释放热爱的他，也见过像冯绍峰这样在台前是光鲜亮丽的知名演员，在生活里又快意享受一整天的速度与激情…

高夫保湿小蓝瓶，就像我的A面，

一拍水润，保湿有光泽，每刻都有型；

高夫保湿小红瓶，就像我的B面，

一抹化水，补水30秒，保湿一整天。





高夫X微基因 打破次元壁，黑科技强势跨界合作





微基因为高夫特别定制了高夫皮肤基因检测版本，并在高夫的礼盒中独家赠送基因检测套组，帮助男性从基因层面更了解自己的皮肤，从而更合理地挑选适合自己的护肤产品。高夫在礼盒设计上别出心裁地使用了光栅动画，拉动外盒就能看到DNA跳动，礼盒腔调这块拿得死死的。

高夫X多点资源整合，裂变式传播实现圈层扩散





此次高夫不止依靠明星影响力，更打透垂直领域，借助更多圈层KOL，和外部媒介渠道，积极整合外部传播资源，多点开花最大化传播效果。

1. 冯绍峰微博和粉丝团为#男人AB面#造势，打响流量传播第一枪

2. KOL精准扩散，撬动多圈层粉丝

3. 各大APP闪屏联投，双11销售信息全面轰炸，收割转化引流销售





区别于以往的男性护肤品营销套路，高夫此次活动获得大量用户的支持与共鸣，在用户内心形成与其他竞品的差异化认知。