给月饼拍了部「伪纪录片」，熟悉的五芳斋又回来了！

上周，五芳斋发布了一支中秋短片《返乡记》，平淡又温情的剧情与之前的画风差距太大，给人一种五芳斋“变了”的错觉，不过看完五芳斋最新的中秋广告片《走近科学，走近月饼》就会发现，果然是错觉，一本，《返乡记》只是拍着玩儿的中秋热身，是时候展现出自己真正的实力了。

好了言归正传，话不多说先来看片：

官方表示这支短片是“劳动人民驯服野生月饼的漫长历史”，实际上就是用不正经的沙雕纪录片形式为观众讲述了月饼的演化发展史，短片风格依旧融合科幻、复古、Y2K等网络流行元素，符合当下年轻人的大众审美趋势，“碳水ufo”“画大饼”“看B站”“被社会毒打的糯米”等非常有梗的比喻表达，既贴合生活又幽默诙谐。片中还巧设了很多有趣的彩蛋，如古人扔月饼的片段致敬《2001 太空漫游》的经典画面，甜甜圈的部分引用的是马格利特的《人类之子》画作，还有小孩吃月饼时舔到手心的三条线等无厘头情节，让内容更加娱乐化，弱化短片的广告感，激发观众主动分享和讨论的热情，让短片自带流量，再次拉近品牌与消费者之间的距离。

短片最后，富人吃月饼太硬硌掉牙的情节，其实也为后面强调五芳斋月饼软糯的卖点埋下伏笔，整支短片给人感觉都在一本正经的胡言乱语，其实还是非常有心机的，毕竟不按套路出牌，本身就是一种套路。

预热海报：