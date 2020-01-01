华为P30系列世界地球日广告片：爱，只需一点光亮

原标题：熄灯后，HUAWEI P30 Pro拍到了什么？

在很多人心中，宠物不仅仅是动物，更是长久陪伴在身侧的家人和朋友。有了他们，就有了欢笑、牵挂和温暖；而失去他们，就仿佛家人和朋友离去，会陷入难以抑制的悲伤与失落。

在世界地球日当天，小男孩Timmy是如何找到走丢的小伙伴Sam呢？

戳视频看Timmy和Sam的故事——

图文版同步奉上~

小男孩Timmy向电台主播求助，希望找回走丢的宠物狗Sam。

在世界地球日的“熄灯一小时”活动中，主播帮助Timmy把Sam最喜欢的娃娃挂在气球上，指引它回家的路。

果然，Sam一眼看到了天空中的娃娃，一路兴奋地追着气球跑到了小主人跟前。

久别重逢，这暗色中的温馨一幕也被手机清晰记录了下来。

虽然夜色昏暗，但大家的笑容依然清晰可见，这要归功于HUAWEI P30系列强大的暗光录像功能。

HUAWEI P30系列首创RYYB超感光传感器设计，颠覆四十多年来数码感光的设计原理，进光量提升40%*，因此在黑暗环境中也能记录下找回爱宠的温馨一幕。（注：数据来源于华为实验室，对比对象为HUAWEI P20 Pro。）

而HUAWEI P30 Pro搭载的革命性4000万像素超感光徕卡四摄，更拥有绝佳的夜视能力，最高支持ISO 409600，清晰定格了Timmy和Sam重逢后的喜悦笑容。