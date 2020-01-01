“锦江WeHotel蓝色跑”We爱前行，公益行走中国

一、营销背景及目标

项目的最初，我们在策划一个好玩、有意义的活动，用于回馈锦江WeHotel旗下产品锦江酒店APP所服务的超1.5亿会员。希望通过此项活动，提高会员粘性。通过对会员的调研发现，超1.5亿会员中，67%的会员是80—90后，男性占65%，大部分爱好户外运动、旅行、体验感强的活动。而近年来，运动类营销活动越来越火爆，次类活动带来的大量人流与相关的衣食住行消费产业链条，参与群体大部分都是高频出游的群体，有很多预订酒店方面的需求，这个与我们的服务定位不谋而合。同时，参与体育运动类活动的主力军，正是80~90后这个群体！所以，针对此项会员活动，锁定了倡导健康的户外跑步类活动。

在活动策划期间，一名同事的侄女，是一名被确诊为自闭症的孩子，在公司内部举办了一场小小的画作义卖活动。为了让我们的会员活动变得更有意义，也希望能通过活动，让更多的参与者，可以了解并帮助到这些星星的孩子。“公益+运动”的会员活动，就这样诞生了！

二、策略与创意

1. 一场好玩的徒步活动

主要参赛群体为80~90后，所以，活动必须好玩。每一个活动举办地，都甄选城市周边风景秀丽的户外运动场地，并在现场开设多项有奖互动展位，供到场参赛者参与。2019年，创新结合上海锦江乐园，推出全新的定向挑战赛，让整个活动植入至锦江乐园各项机动游戏设施内。赛后，在摩天轮广场下，举行一场超好玩的湿身电音泡泡派对~一起嗨翻锦江乐园！

2. 一场有意义的公益活动

自闭症儿童患者，是一个数目不断增加，却不为社会所广泛关注、理解的群体，是一个缺乏社会普遍关爱的群体。锦江WeHotel蓝色跑是一个呼吁社会各界关注自闭症群体的公益爱心徒步活动，让我们将奔跑向前的力量转化成关爱的温暖，用实际行动进行宣传和倡导让更多的公众来关注孤独症人士和家庭，了解、接纳、融合，一起化身蓝色公益大使，一起守护星星的孩子

锦江WeHotel联合广州融爱之家特殊儿童中心，成立WeLove公益项目，项目聚焦自闭症儿童及家庭遇到的问题，致力于推广、普及自闭症信息，推动社会大众接受并尊重个别化差异，以促进星星的孩子与社会融合。通过更具视觉冲击力的载体——星星的孩子的画作，生产成如马克杯、T恤、卫衣等各种文创类产品，上线锦江WeHotel线上商城“铂物馆”、以及在每场蓝色跑活动现场，同步进行公益义卖。将所有衍生文创产品所得，捐赠至WeLove项目中，用于帮助更多的星星的孩子及其家庭，开展儿童剧场、举办融合教育的专题讲座等方式，搭建一个富有实效的公益平台，从而让更多人了解并接纳自闭症群体！

在深圳站活动，更是推出“您跑1公里，我捐1元钱”公益模式，让在场所有参赛者在活动当天每完成1公里挑战，锦江WeHotel将会代表他捐赠1元钱至锦江WeHotel与广州融爱之家共同成立的WeLove专项基金。





3. 一场联动各酒店品牌的营销活动

锦江WeHotel旗下产品锦江酒店APP，为锦江国际旗下40多个品牌提供会员预订酒店方面服务，通过蓝色跑这个链接会员的活动，也是联合了多个酒店品牌一同举办。锦江WeHotel成为了连通会员及品牌酒店的一道桥梁，一方面，希望为现场到场参与比赛的参赛者能通过活动赢走更多福利；另一方面，也希望能让消费者近距离接触各酒店品牌，让消费者能提前接触到自己出行心仪的酒店品牌。

三、传播与执行

1. 赛前招募

每场蓝色跑活动，通过爱燃烧、china run、超级俱乐部等合计7大主流赛事平台+5大活动资讯类平台联合发布，覆盖举办地及周边户外运动垂直领域群体。通过锦江WeHotel官方微信号、微博、锦江酒店APP、以及活动举办地周边酒店线下物料资源，共同发起活动招募，邀请各城市会员报名参与。赛前招募曝光量累计超600w。

2. 活动现场

2019年，6场锦江WeHotel蓝色跑活动，合计吸引全国486家户外运动俱乐部到场参与，活动参与总人数超8400人。上海站更是邀请锦江WeHotel品牌代言人——酷漾女团亲临现场，与会员粉丝一起组队，参与蓝色跑挑战！活动现场提供专业的户外运动线路及保障，为参赛者组织多项有奖互动游戏的同事，免费为参赛者提供云相册服务，让参赛者第一时间能活动活动中的精彩瞬间，以便在各社交媒体中分享传播。

3. 活动后期：





组织会员、员工及其家庭到场参与“与星星的孩子有个约会”等公益活动，让他们真实感受到，星星的孩子的情况。赛后通过新民晚报、搜狐、腾讯、网易、今日头条等媒体进行后续报道，以及代言人微博同步传播，活动总曝光3600w

四、市场效果

2019年6场蓝色跑活动，覆盖了南京、郑州、武汉、长沙、上海、深圳等城市，到场参与人数合计8400+人，成功联动10个酒店品牌联合举办，活动总曝光超3600w。活动现场发放锦江酒店APP优惠券福利，完成预订房晚转发超8000单。活动现场拉新会员3000+，新增5000+微信公众号粉丝。