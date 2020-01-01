《被点亮的星球》——最佳原创内容栏目

《被点亮的星球》由奥斯卡提名影片《黑天鹅》的导演Darren Aronofsky(达伦·阿伦诺夫斯基)执导。在用宇宙视角关照人类命运的同时，更融入了中国化的叙述方式。真正将纪录片「真实力量」与电影「艺术魅力」完美融合。本片足迹遍布6个大洲，45个国家，195个地方，从地洞到太空空间站，从俄罗斯堪察加半岛、冰岛瓦特纳冰川、美国新墨西哥州龙舌兰洞到中国黄河小浪底等地区，拍摄跨越赤道、极地、草原、雨林、大海，上天入地堪称浩瀚史诗。同时，纪录片包含了天文学、人类学、生物学、化学和物理学等学科，多维度、全方位地展现地球各种动、植物身上令人难以置信的生命奇迹，让观众更加了解人类赖以生存的星球，感受大自然赠与我们的鸟语花香。世界知名钢琴大师郎朗和实力派女演员万茜担任星球主讲人，他们结合个人的生命体验，从生活中的点滴感悟出发并抛出问题，带领观众去理解生而为人的渺小与伟大。唤起受众对全人类共享家园的命运的深刻认识，激发出维护生态平衡、尊重自然环境、共筑地球未来的美好情怀。

《被点亮的星球》上线后，就收获网友好评不断，豆瓣评分高达9.5，五星率也高达82.2%，成为2019年末泛文化节目领域的一部神作，以优质内容成功获取沃尔沃XC90的独家冠名赞助。

《被点亮的星球》之所以获得豆瓣9.5的高分，在于节目内容的优质。《被点亮的星球》以专业的制作水准，实现了调色、配音、解说到配乐的音效统一，借此服务于影片的内容传递，为叙事输出打造坚实的骨架基础。从第一集《喘息》打开地球视野，第二集《风暴》探索地球的诞生，到第三集《盾牌》讲述生命之水，第四集《创世纪》走向生命的起源……《被点亮的星球》用连贯的主题和内容，整合交织各学科的知识，为用户带来更加优质的内容。