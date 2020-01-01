喜鹊包装首发 | 做一瓶有故事的红酒，绝美品质一眼就醉了………

CEFC China 2020年1月

项目名称 : CEFC典藏红酒礼品

客户 : CEFC

首席设计师 : 齐树伟

合作插画师：傅淳强

春日 一缕久藏芳香

设计师爱红酒，没什么好说。

不足11cm*12cm的传统瑰丽纸签，繁复精巧的结构设置，隆而重之，十八种变换之考究，总是设计师把玩与细馋回味之处。

酒签、香水、邮票与烟盒，越是尺幅之间，设计师越是垂涎欲滴，一番大展身手，让人见识自己的细腻构思和高超技巧。

当Brief递给一个眼界贪婪的设计师时，迸发的热情是惊人的。久藏未发的珍爱之作，明朗春日决定晒晒太阳。

喜鹊头子的手稿，不会画画，真的不耽误成为最牛设计师……

酒标是葡萄酒吟唱出来的故事……

每一枚酒签都是有生命的，其中溢出的花香与故事感，不仅是视觉的装饰，在一定程度上是葡萄酒营销中生死存亡的关键，承载历史，繁衍文化，又诉说着故事与技艺。

纯粹的文字版面把控力最考究设计师讲故事的功底，不同的字体与点线面的结合，呈现出的个性气质千差万别。一款用来交流情感的典藏红酒，喜鹊 将深厚的故事浓缩在方寸之间，密陈排布。

世界上最著名的红葡萄品种，赤霞珠Cabernet Sauvignon

赤霞珠在澳洲的栽培历史已有150年，也是澳大利亚的标志性酒款之一。巴罗萨谷Barossa Valley是澳大利亚最古老的葡萄酒产区，拥有许多树龄几十年的西拉葡萄树。

澳洲赤霞珠芳香四溢，带有浓郁的蓝莓、黑莓、浆果、樱桃、香草和香料的味道，还散发出桉树、雪松、黑醋栗和雪茄的芳香。

巴罗萨谷Barossa Valley 是澳大利亚最古老的葡萄酒产区之一

黑皮诺葡萄是在世界上最受欢迎的葡萄之一，人们对黑皮诺的形容是“天鹅绒般的击打”；因为它释放出带有力量的味道，但是给人一种温柔的触感。

圣朱利安Saint-Julien位于梅多克Medoc产区中部，葡萄种植总面积达900公顷，是梅多克六大著名子产区之一。这里产出的葡萄酒色调鲜艳，汁液丰富，是真正的神酿，它让美酒爱好者沉浸于芬芳的香味和极其细腻的味觉盛宴之中。

欧洲红酒中的“娇贵皇后” 黑皮诺 Pinot Noir

以细腻画面，讲好一个红酒故事

红酒签妙在整齐。顿挫铺排时常让我们看一个国外庄园窖藏的酿造程序之严谨，所有环节整齐排列，酒窖与年代设置皆有正确做法。偶尔也有大胆的越界之处——这成了酒签上最好看吸引人的成功之处，也是观众的期待需求所在。

定制插画提升故事氛围感

一瓶好酒看起来很有Feel，需要设计师通过画面品质营造超强氛围感，将辉煌瞬间凝固在酒瓶上……

要读懂葡萄酒，设计师要有一双读懂世事的双眼，引领观众看见其背后隐藏的精工细作、原材料生长的地域与气候、创造者身处的历史与奇迹。

喜鹊 特别邀请插画大神傅淳强对CEFC企业环境进行定制化描绘，最终形成气势恢宏、华丽别致的视觉风格。

特别邀请插画大神傅淳强对CEFC企业环境进行定制化描绘，最终形成气势恢宏、华丽别致的视觉风格

从外貌到内里，结构细节，一切有用意。喜鹊 严格遵守红酒文化中秩序感的同时，也将典藏红酒与CEFC的品牌文化价值做了最大化融合。

红酒瓶的封口贴，同样是讲求品质和低调美感的世界，澳洲忍冬草和法国经典鸢尾花

喜鹊首发CEFC典藏红酒

后记

随着市场上眼花缭乱的视觉越来越多，迭代速度日新月异，仅凭夺人眼球的包装升级【早就不能】助品牌迅速脱困。

每个客户都有特定的想法和需求，惊艳视觉成了高效包装的最低标准。很显然，更多品牌好友通过 喜鹊 累积的行业市场经验，完成了突破。

2020年，我们推出全新喜鹊MORE????变好板块，深度讲述喜鹊除了包装设计之外，那些服务带来的潜在力量——比纯粹的设计给到的更多，将尽快与大家纷纷相见。

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根据大势所趋

我们不得已也开始了抖音生活

里面主营内容

就是喜鹊er的办公室日常花絮

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