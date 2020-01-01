抢鲜TF家族新生流量——时代少年团打造网红烟花桶，助力德克士…

刚刚过去的圣诞节是西式连锁快餐的年度重点战役，肯德基的圣诞炸鸡店营销再次回归，麦当劳推出圣诞配色的抹茶口味华夫筒以及小绿杯咖啡，鼓励粉丝在社交网络晒出圣诞风味。

今年，德克士圣诞推出一款全新的高颜值美味——圣诞欢享桶，并邀请新生代流量IP——时代少年团来演绎圣诞风味。

截止到目前，单条代言视频微博转发量超过100万，微博话题总阅读量超过4亿，抖音挑战赛UGC数量超过5万条，播放量超过1亿，更有粉丝为了庆祝少年们出道后的首个代言，买空整家德克士，用600个圣诞欢享桶航拍来为偶像应援。与此同时，德克士圣诞季产品销量及社媒话题热度持续涨高，社媒晒单层出不穷各种花式吃炸鸡。

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连环解锁官宣，洗透粉丝流量

在此次圣诞Campaign中，为了击穿年轻TA人群，意合众创为客户品牌大胆启用了时代峰峻继TFBOYS之后力捧出道的流量明星——时代少年团，由马嘉祺、丁程鑫、宋亚轩、刘耀文、张真源、严浩翔、贺峻霖7位少年组成的时代少年团，10月刚刚成团，微博每日阅读量已经百万级别，双11礼盒预售1秒售罄，众多tag无一不在说明7位少年的超高人气以及毋庸置疑的带货能力。而除此之外，快速抓取新生流量，与年轻TA搭桥，凸显出德克士品牌活力也是此次项目的诉求之一。

传播中无论是从代言人官宣解锁圣诞限定，到粉丝互动解锁产品宣传片，还是德克士天猫旗舰店每日“店长”导流，一环紧扣一环，都直击核心粉丝群体。12月10日，德克士开启星愿周活动，宣传片播放转发量以及天猫旗舰店互动量达到量级，就可以为7位少年点亮重庆、北京、上海三座城市地标，转发单人kv微博写上自己想说的，德克士还会送每个人100位粉丝的温暖祝福上大屏幕。

粉丝打卡城市地标广告





刨去这场营销战役亮眼的传播数据，德克士实打实的俘获了一众粉丝，圣诞系列产品在各地门店提前一周陆续脱销。上升期的养成系艺人，粉丝对于艺人的品牌合作会格外关注，通过艺人超话、豆瓣等粉丝集中营地，实时观测真实粉丝人群对于品牌每一步传播动作的反馈，并基于粉丝人群的讨论，适时调整传播话题方向，物料的上线时间等等，以此真正做到打透粉圈，将艺人粉丝流量沉淀为品牌粉丝的目的。

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圣诞烟花桶，打造表白神器

圣诞欢享桶作为此次campaign主推的产品，除了拥有超高的颜值，我们也在传播中赋予了它特别的含义。在接到客户Brief之初，围绕客户的圣诞品牌icon“点亮圣诞味道，点亮欢聚时刻”，我们去思考了在圣诞节，如何将“点亮”和“欢聚”两个场景关键词进行有趣的结合，这时候一张海边聚会烟花照片给了我们启发，于是我们在想如果有一桶“会放烟花的炸鸡桶”是不是可以在圣诞节给大家带来不一样的体验呢！

为了进一步实现“烟花桶”这个创意，我们在抖音设置了场挑战赛#一起去放烟花桶#，用户参加挑战赛，同时扫一扫德克士logo，即可触发烟花贴纸特效，还有特别为粉丝准备的时代少年团款烟花贴纸，让圣诞欢享桶成为浪漫的烟花桶，既可以点亮一份心情也能传达一份心意。传统造“节”，我们为节日造了“一款表白神器”，让所有羞涩的表白跟心意，在圣诞这样一个浪漫的节日里，变得更加顺理成章。

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首发互动剧H5广告，实现真正的沉浸式营销

平安夜，德克士官方微信账号再次发布官方福利，以H5为载体，互动剧的形式，第一视角带领粉丝探班时代少年团。

扫码还能体验喔

粉丝可以根据自己的喜好选择对应的成员互动，通过不同的选项选择之后，能看到成员在拍摄现场人物的变化以及故事的变化，角色扮演的方式模拟探班爱豆拍摄现场，让粉丝有沉浸感，并激发互动兴趣。作为万千少女粉丝的圣诞专属小礼物，此次“探班之旅”受到热烈追捧，大量自来水内容引发二次传播受益。互动剧中在各个场景植入德克士品牌，时刻都在强化受众对品牌的认知。

圣诞季，如何定位专属产品，打造自身特色营销，是很多品牌都在思考的，德克士以圣诞分享桶为基底，我们为它赋予新的意义“圣诞烟花桶”，基于目标受众圈层，快速抓取新生流量的力量，通过一系列营销连环解锁粉丝群体，不断贴近粉丝群体，形成强烈情感共鸣，最终抢占目标受众并赢得口碑与好感度。

传播中通过跨平台联动，我们成功将“品效合一”的理念结合进整波传播中，微博平台为品牌沉淀了大量的声量，同时一日店长及大屏解锁的传播也成功帮助品牌将微博的声量导流至天猫旗舰店带动了新品销量。新品天猫旗舰店上线一周即成为德克士天猫旗舰店销量top1。

12月27日时代少年团7家应援站还为德克士做了场逆应援#请德克士吃德克士#，粉丝自发刷话题，带来又一波意想不到的热度。