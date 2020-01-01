“硬核MAX，舱劲有力”荣威RX5 MAX空陆派对

背景描述





上汽荣威作为中国自主领先汽车品牌，2019推出全新智联网硬核SUV-荣威RX5 MAX，“MAX”是英文“Make Attitude Xtreme”的缩写，意指“上乘品质，生而极致”，传达出上汽荣威对产品“智”造的极致追求。荣威RX5 MAX围绕“造型审美力MAX、智能科技力MAX、驾乘品质力MAX”全面发力，凭借更强韧的律动美学、更高级的智能质感和更极致的驾乘品质，为消费者带来绝对硬核的上乘之作，进一步完善荣威SUV产品谱系。

作为“智联网汽车”升级进化的产品，荣威RX5 MAX打破互联网固化思维，打造了全球首款智能座舱概念，无疑，这将再次改变市场格局，以超越价值本身的硬核力量，冲击全新市场，助力汽车产业革新，并且最终普惠消费者，让国内用户享受国货之光的魅力。在面临即将上市的时间节点，亟需一次高光时刻聚焦眼球，为新车上市造势，引起消费者的关注，在短时间内获取产品与品牌的高效曝光与关注，强化硬核形象。

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策略与执行





结合荣威RX5 MAX硬实力，针对年轻消费群体，策划定制一场以“硬核MAX，舱劲有力”为主题的超级陆空跨界大party，塑造荣威RX5 MAX的硬核形象，以370Nm最强中国芯，向重达36吨的波音737发起硬核挑战较量，成为国内首款完成汽车牵引飞机壮举的自主品牌车。

用外形与体积的巨大悬殊造成的感官震撼，来诠释荣威RX5 MAX产品性能实力与品质，突出产品特性硬核基因，展现新车强劲动力和非凡实力，吸引媒体和消费者的兴趣与关注，更向年轻群体释放一种硬核的生活态度，为上市预热造势，策划一场高光营销事件。

营销活动紧扣硬核、年轻的主基调，从氛围与环节双管齐下，环环相生。除了机场随处可见的派对画面外，我们还为派对所用的飞机，穿上了荣威RX5 MAX的“硬核铠甲”，使之成为荣威RX5 MAX的“小粉丝”，突显荣威RX5 MAX的绝对地位。荣威RX5 MAX单枪匹马PK波音737的环节是本场派对的核心亮点重头戏，挑战自重超21倍的庞然大物，克服14000N滚动阻力无畏前行，极限反差考验的成功带来的现场效果与传播话题极具流量特色，易于引发高度关注与传播，在产品上市前，提升产品力与认知。

没有比“既能纵行所有路况，又能机场battle飞机”的荣威RX5 MAX更硬核的智联网SUV了，以更符合年轻人“硬核”、“刚”的态度，体现荣威全新智联网SUV过硬的品质，吸引硬核青年对这款车正式上市的关注。

荣威RX5 MAX牵引波音737成功，成为国内首次自主品牌牵引飞机的事件型案例。在建立产品认知的同时，更是树立了品牌形象，提升了品牌价值，为后续上市宣传造势，积攒超强话题与传播。

成果

荣威RX5 MAX拖动大飞机事件一出，即刻引爆全网关注与讨论，就微博#这么有本事你拉飞机去#话题曝光量1亿+，精准传递产品硬核实力与形象，为后续上市成功预热造势。