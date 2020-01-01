优酷《这就是街舞2》——娱乐营销综艺类

“现象级综艺”、“国综之光”等赞誉刷爆朋友圈，《这街2》收获全网热搜近300个、微博相关话题阅读量329亿，微博短视频播放量超63亿；抖音相关短视频播放量48亿，豆瓣三小时开出9.7分的高分，宣发曝光资源达135亿。网友纷纷称赞“《这街2》是“今年最喜欢的综艺”，人民日报称“《这！就是街舞》抒发了青年们热忱追梦、永不言弃、团结有爱的追求。“

《这！就是街舞》第一季播积累了良好口碑和人气，但同样面临着观众高期待、和舞蹈审美疲劳的挑战。第二季如何继续点燃收视、打破“综二代疲软”的魔咒， 成为为最大的营销挑战。

但是因为街舞文化正契合当下青年人坚持不懈、自由表达的精神相契合。街舞文化不代表小众的街头文化，街舞文化代表着新时代年轻人坚持不懈、自由表达、团队友爱、尊重和平的追梦精神。因此，我们在新一季的传播中凸显文化共鸣，通过舞蹈、舞者、潮流三个维度来提升大众对街舞文化的认知共鸣。

为此针对市场洞察与策略，制作了以下核心创意内容，来作为娱乐营销的解决方案。

1、 文化共鸣：《520我爱街舞》一镜到底TVC表达对街舞从一而终的热爱。 “跃动我青春” 32个城市近千名青年全国街舞快闪，共青团中央微博发起号召，央视新闻、人民网等多家媒体进行报道。

2、 新时代新青年：发布系列舞者视频、大神的日常Vlog等，展现舞者舞台上炸裂闪光时刻之外，台下灵动有趣的时刻。

3、 阿里大文娱全链路营销：“全民皆舞”点亮中国地图UGC活动，全国34个省份均被点亮，最终更点亮了纽约时代广场大屏。打通生活场景的街舞系列活动，逛淘宝人生玩街舞装扮游戏、吃小龙坎主题热辣火锅、喝快乐柠檬战队定制特饮、乘街舞四大战队专属地铁，盒马鲜生掰头大赛、银泰街舞日。携手UC线上发起“街舞团魂榜”及支付宝 “战力复活榜”为选手投票。

根据已定目标与策略，实现了以下成就。

1、全国街舞快闪， 共青团中央微博发起号召，覆盖约5,097万人次，当日政务24小时热点排名第一，微博相关话题阅读量超2000万。

2、凭借battle实力圈粉无数，舞者Franklin微博粉丝增长超1000%、陈建严粉丝增长率最高为4064.87%。

3、文娱头部IP与UC核心资讯平台之间实现内容供给与内容产出的相互赋能，产出10W+文章高达百篇。在互动玩法上联合推出“战力复活榜”及“UC团魂榜”两大活动。

4、用户通过支付宝投票助力舞者复活，有效提升户参与度。

5、小龙坎#辣就是街舞# 7.14线下街舞选手吃播专场引粉丝追捧，直播在线人数高达40w。

6、盒马#小龙虾掰头大赛#线上线下曝光资源超过1.5亿，线上预约过万，线下聚合泛人群参与度，垃圾分类助力线上话题营销；

最终这就是街舞授权开发超过130多种衍生品，与全国上百家线下培训机构建立了合作授课。联名限量款筋膜枪促进销售同比上涨近300%，带动天猫小器械二级类目成交同比超1000%。同时吸引超过30个品牌赞助客户的青睐，助力商家实现品效双赢，联动大麦落地四站巡演场场爆满，交出的一份亮眼的商业化成绩单。