同样是互联网+公益 , 益达的这波“过于真实”！

如同双十一、618等电商购物狂欢节，9月已被互联网巨头联手打造成了“全民公益月”。前脚有阿里巴巴的“95公益周”，邀请了百位明星在新浪微博上参与“BA挑战”，一起做一件暖心小事。后脚又有腾讯的“99公益日”，联动多个微信公众号和机构，共同呼吁“一块做好事”，并在活动期间募得善款24.9亿元。



随着互联网技术和生态圈发展，公益活动种类和形式更加丰富，大众的参与也变得越来越轻便。而怎么借助新兴技术优势，让大众秒捐爱心的同时更加深入理解其背景，甚至拉上更多人一起参与，成为了品牌公益活动中的一个新挑战和机遇。

在全民公益高峰期和全国爱牙月之际，益达口腔健康计划发起“益起行动，十分闪耀”口腔健康公益行动，用“过于真实”的创意全面打通线上线下多方资源，广泛号召大众关注口腔健康，并为贫困地区孩子补上缺席的口腔健康教育资源。

沉浸式场景营造现场感 触动真情实感！





公益事件本身就代表着施受双方的存在，而横亘在双方之间的距离和背景的差异，往往会影响到施助方的参与热情。并且，在经过不少公益短片洗礼后，大众对于受助群体的感知度越来越弱。

益达口腔健康计划洞察到，近年来大热的“颅内高潮”以及“AR”等互联网+技术的不断更新换代，通过对感官更深度的刺激和满足，掀起大众的关注和参与热潮。这给互联网+公益的形式带来启发，益达口腔健康计划从拍摄手法和脚本处理上，给大众打造出第一人称视角的真实感体验。

在拍摄手法上，大胆采用竖屏画幅来拍摄，贴合手机移动端的观感体验，来获得观众第一眼停留，并把目光持续聚焦在受助群体身上，关注故事发展。

与此同时搭配第一人称视角的运镜手法，无论是随着孩子下树而晃动的镜头，还是被孩子的小虫吓“抖”的镜头，就像每个人手机里记录日常的影片，有点不完美、有点抖动，却胜在真实和动人。

通过构筑观众与孩子“面对面”的沉浸式观感体验，“爱牙第一课”公益视频营造一种真实的“现场感”来拉近施受双方的距离，深度唤起对受助对象的感知和共情，激发观众当下马上参与行动的积极性。

10秒虚拟课堂巧思 大众1秒现身公益现场！





互联网技术和智能手机的更新迭代，大大提高公益活动的参与效率，例如之前爆红的《一元买画》，消费者通过几秒线上捐款就能快速完成一次公益行动；内容和渠道层面，也为公益参与形式提供更多的选择。例如首个公益小程序《灯山行动》，将公益和手游结合起来，用娱乐化公益形式吸引更广泛人群参与。

身为口腔健康知识科普界的“创意玩咖”，益达口腔健康计划也在公益形式上进行了新的尝试——捐知识视频。

此次益达口腔健康计划联合中华口腔医学会推出《爱牙第一课》小程序，号召大众录制10秒视频，给贫困地区的孩子“云讲授”一堂爱牙知识课。

借助一块手机屏幕和互联网通讯的便捷性，大众在声情并茂录制爱牙课的过程中，就能有担任一次 “爱牙课老师”的体验，“现身”孩子们面前亲自授课。而贫困地区的孩子们也能随时随地翻看这些口腔健康知识视频，“亲临”叔叔阿姨们的爱牙课课堂学习。

相比需要整合资源，再投放利用的物资捐赠行为，这个10秒的虚拟“课堂”，不仅能让大众的公益初心和善举，打破时间和空间的局限，及时、有效地传递给受助人群，还能激励施助者发挥主观能动性发挥奇思妙想，拍摄创意视频吸引孩子的注意力，赋予他们像线下真实课堂一样担任“代课老师”成就感。

线上线下“益”起行动 真实触达大众！

益达口腔健康计划除了在线上打造“过于真实”的互联网教育扶贫活动，还联动永辉超市全国100家线下门店举办爱牙月系列活动，更广泛吸引大众“益”起行动，守护贫困地区孩子的闪耀笑容。



参与活动的永辉门店通过买捐和买赠活动，发动大众为贫困地区儿童爱牙工具包的制作进行捐款，并在920爱牙日当天在部分门店提供牙医义诊服务，关注广大消费者的口腔健康问题。

线上过于真实的公益行动，叠加线下渠道的现场触达， “益起行动，十分闪耀”口腔健康公益行动以一个完整的认知闭环，让受众在参与公益的真实体验中，也同时反观和重视自身的口腔健康状况，并认同品牌的公益理念，增加品牌偏好度。

还没完！晦涩难懂的口腔知识 也能日常秒get！

近年间，益达口腔健康计划持续不断地打造了各种神奇的创意口腔教育素材，把晦涩难懂的口腔健康知识变得生动、易懂，如“趣爱牙”饭盒、《齿间观潮记》科考本、《爱牙总动员》等均是寓教于乐的新颖科普文创产品。

@趣爱牙 微信公众号——作为口腔科普界新兴的搞怪玩咖，每周分享1个爱牙知识点！意想不到的生活细节切入点，加上最新鲜的热梗和表情包，让口腔健康的科普文章也能笑skr人。

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既要通过线上线下打造闭环活动来提升大众口腔健康意识，还要通过简单有趣的方式 ，让大众真正理解科学知识点和原理并养成良好的口腔护理习惯，口腔健康教育事业可谓是任重道远。未来益达口腔健康计划还将会给口腔健康领域还会带来什么新搞作？值得期待。