今年七夕，网易严选和考拉海购居然是最佳cp？

七夕本来应该是奢侈品的主场，没想到今年居然被两个电商平台抢了风头。在网易严选和考拉海购正式“分手”一周年之际，双方共同推出了一款特别定制礼盒，还为其取名为「爱就是放手礼盒」，并以微博抽奖的形式赠送给有缘网友，让大家见证彼此「一别两宽、各自安好」。

包装盒的外观设计细节满满，拆包装的位置温馨提示大家沿虚线“剪断愁烦”；

打开之后包装盒内部还有一句隐藏文案：分开也是一种爱，一个人也要好好生活。

礼盒里包括一片前男友面膜以及一张网易严选礼品卡。

在发布分手礼盒之前，网易严选和考拉海购就已经在微博上频频“互撩”。8月20日，网易严选在微博发了一份歌单并@考拉海购，通过歌名向对方送去问候：

一年了，

有点想你，

没有你的食堂有点冷清，

你过得还好吗？

考拉海购随后也用同样的方式作出回应：

谢谢，我过得很好。

阿里郎食堂挺好，

我越变越胖。

爱你。

之后双方还分别发布了一支动画短片，回顾之前在一起时的美好回忆，表示“一个人也要好好生活”，即使分手也要有仪式感。

这一系列出人意料的反向操作成功圈粉不少网友，双方品牌不仅在今年七夕收获了不少的关注度和话题度，同时也为那些恋爱或者失恋的男男女女们在七夕之际上了一堂感情课，爱与不爱都应该体面说出口，学会告别也是一段情感里最重要的部分。