流量时代攻心为上，代言人营销助力品牌年轻化

不同人对流量有不同解读，有的人趋之若鹜，有的人持保守态度。流量不是原罪，它最终以何种形式被呈现出来，与其承载的内容息息相关。对品牌而言流量不可或缺，而如何善用流量却是个考验。在这一方面，TCL用与马天宇长达两年的携手合作，展示了如何利用优质流量为品牌助力。

TCL X马天宇：最好的时机遇见最合适的你

在“流量为王”的大环境里，时常出现滥用流量的乱象：流量数据化、一味注重数据峰值，没有深入分析数据来源及用户行为，与品牌初衷背道而驰。面对流量这把双刃剑，TCL有着清晰认知：市场进入迭代周期，各个品牌都要面对，对所有品牌都没有明确认知的90后及00后的新世代消费者，在他们眼中，38岁的TCL和1岁的品牌是一样的，品牌要做的是通过优质流量抢占年轻消费者的心智。

TCL与马天宇的合作始于2017年，两年里TCL与马天宇通过持续的营销活动，为彼此助力。马天宇不但时常将品牌挂在嘴边也放在心里，让人记忆尤为深刻的是，今年生日时马天宇在微博玩起空调梗，默契又温暖的CP组合跃然而立。回顾TCL携手马天宇打造的系列营销互动，不难发现TCL总能用前瞻的眼光把握时机，打通资源、渠道等各个环节，充分发挥出了代言人马天宇的最大能量。

TCL携手马天宇，高品质流量赋能品牌

凭借阳光的外形，极具亲和力的演技以及热衷公益的心，新时代正能量男神马天宇一直深受广大粉丝的喜爱。从官宣之日起，TCL与马天宇这对“正能量CP”就拥有超高关注度。无论是其参演的影片《英雄本色》，主演的《三国机密之潜龙在渊》、《凉生，我们可不可以不忧伤》、《流淌的美好时光》、《我的莫格利男孩》等当红电视剧，还是他作为嘉宾参与的热门综艺《拜托了，冰箱》、《我们长大了》，热度都一路飙升。

此外，通过“新年遇见马天宇”、6·18和11·11行业大促直播以及“凉生影视剧营销”充分论证了马天宇自带的品质流量对品牌的积极作用——除了为品牌带来的持续而稳定增长的关注，也撬动了粉丝经济。TCL与马天宇共同成长，高效完成了品牌形象在年轻消费群体中的输出和塑造，实现品牌的年轻用户迭代。

今年，TCL借助《流淌的美好时光》和《我的莫格利男孩》两部热播剧深入年轻用户的生活，以代言人主演+影视剧双IP激活流量，于贴近生活的情感故事中融入智能科技产品和智慧健康生活的理念。在充分挖掘影视IP自身内涵与价值观的基础上，TCL站在粉丝与观众的角度，采用表情包、剧照海报、小剧场故事等年轻受众喜闻乐见的创意形式持续输出内容，与该剧受众建立情感沟通，为品牌赢得更多关注与认可。

品牌选择代言人的初衷，是借助明星拉近与目标人群的距离，传递品牌个性价值观，塑造品牌个性化魅力以推动用户迭代。在年轻消费群体影响力日益强大的趋势下，TCL选择与品牌价值观完美契合、拥有众多年轻粉丝的马天宇担任代言人，在双微一抖、终端门店、影视剧IP等以年轻群体为主要受众的平台渠道展开积极的营销互动，以创意形式和硬核内容输出不断为品牌积聚声量，帮助品牌以年轻化的新形象赢得年轻群体信赖。未来，TCL仍将继续与年轻群体为伴，以精准洞察力和独到视野在“AI*lot”的新赛道把握机遇、坚定向前。