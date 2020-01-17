品木传媒：迪巧进口钙事件营销 引爆传播声量

4月，迪巧连续4年获得欧睿认证进口钙销量第一，品木传媒选择用简单高效的H5互动广发福利方式，进行用户扩散。6月，品木传媒再度为迪巧打造一系列口碑事件，以“迪巧进口钙 为不同人群专属设计”为核心，整合资源，联动明星、专家、KOL、媒体集体发声， 为迪巧背书，获取更多关注和声量。

传播事件：迪巧-为不同人群 特制专属好钙

1、明星造势：借明星知名度和公信力促使用户移情品牌，专项资源，捆绑植入和话题引爆。

2、品牌背书：强化品牌定位的权威背书，明星、专家、KOL背书推荐迪巧进口钙。

3、基础口碑声量共振：品牌小工具中激发迪巧进口钙口碑产出—优质口碑和基础量口碑。

策略打法

1、明星造势-邀请明星辣妈姚晨为迪巧助阵

由明星姚晨在社交媒体分享自己与迪巧的故事，露出产品与官方互动。

2、专家背书-专家科学解说妈妈必学的补钙要点

邀请国内知名儿保专家科普补钙知识点，增强专业度。

3、达人口碑力荐-育婴师、KOL齐发力种草迪巧进口钙

通过视频形式，由知名育婴师，KOL共同解读关于补钙的方方面面，植入迪巧钙。

4、联动媒体发力-与母垂媒体合作，硬核投放吸引用户关注

通过媒体渠道，集中对核心用户及潜在用户进行品牌教育，让用户对迪巧形成品牌认知。

本次品木传媒围绕“迪巧进口钙为不同人群专属设计”进行口碑事件营销，通过多角度的背书，多形式的内容输出，让用户全面了解迪巧进口钙专为不同人群设计，凸显补钙专业度及品牌影响力。

在本轮投放中，各资源总曝光8864W+，点击69.6万，覆盖uv221万，视频播放量178万+，品木传媒在努力服务客户的同时也更加追求完美，一次次向高效率高转化迈进。