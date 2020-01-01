看完OPPO广告，拍肖战再也不抖抖抖抖了

拍视频记录生活的行为越来越多了，拍摄“防抖”的需求往往存在每个人的日常生活中，要么是运动、旅行、蹦迪不得不抖的外在抖，要么是当我们开心、难过、激动、紧张而忍不住抖的内在抖，可谓生活无处不“抖”。

OPPO Reno3 Pro这款新机亮相以来，其Pro级的防抖功能绝对是解决手抖的超强武器，时趣此次作为OPPO Reno3上市的数字传播整合代理公司，认为让“防抖”成为新机的强大卖点，核心策略正是传递“拍好视频 先有防抖”的观念，助力OPPO Reno3系列成为用户认知中的5G视频手机定位。

但时趣也发现，消费者以往对“防抖”的认知较弱，需要有产品功能教育，但这种教育一定是要切身实地的告诉消费者，什么时候什么场景下，你会用到防抖，因此单独的一个大创意其实很难造成切肤之痛。

故此，时趣与OPPO联手以一个内容IP：《12级防抖全运会》，邀请肖战作为活动发起人，并联手周震南、魏大勋、杨迪、徐梦洁、韩东君、辣目洋子等当红明星及KOL，选择了12个拍视频最典型生活“防抖”场景，深度教育消费者“拍好视频 先有防抖”的用户认知,也有效通过不同的圈层影响力，全面引爆此次传播效果。

根据主题设定，项目首先邀请到了当红偶像肖战作为整个“防抖全运会”的发起人，并以一支短片吸引了海量的关注度，用一个大的流量池配合接下来的众多明星与KOL的粉丝池，激荡出多重圈层引爆的效果。其中1-4级防抖的功能十分常见，简单总结就是：小情侣日常打闹、爱豆相遇、日常拍宠、日常拍娃四个日常场景。

5-8级防抖的场景需求会有所提高，会聚焦在时下年轻人的生活热爱，包括旅行拍摄、热血赛场、狂欢之夜、摩托拍摄。这阶段的说服力需求也会有所提升，出了娱乐化内容或明星引力外，“故事性”的沟通成为关键。

根据这个需求，此阶段又邀请到火箭少女徐梦洁、韩东君与各个内容领域匹配高的KOL，进行他们各自生活中与自己兴趣点相结合的故事化演绎。

9-12级防抖进阶到更专业、刺激的运动需求中。对运动达人来说，他们的生活真谛就是“抖”，但为了记录这一个个时刻，“防抖”自然是重要的。从让人尖叫的过山车到惊险的陆地、水上运动，12级防抖全运会最后四支落脚在更专业的领域。