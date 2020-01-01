看完英雄联盟手游影片《我们，继续新故事》你也一样会高喊“德玛…

有人说，“世界上所有游戏的玩家只有两种，一种是玩着的（坑里的），一种是玩过了的（出坑的）。”还有人说“对于英雄联盟的玩家而言，从成为召唤师的那一刻，就永不谢幕。”这样说，可能有人会提出异议。

因为成长，因为时间，因为生活，因为工作，确实很多召唤师相比以前的游戏时间也越来越少。但这些在散落在生活每个角落的召唤师，都在用自己的方式，延续着英雄联盟的故事。也正因为此，泰美时光匠心剧制《我们，继续新故事》来证实所说的一切！

【插入影片视频链接】

“好的传播叫共鸣，好的影片要共情”泰美时光的创作团队可谓深谙此道。网吧、妹子、兄弟、游戏、爱，似乎生活在城市中的每个人都有过相似的场景或者类似的经历。

当被女朋友质问“玩重要还是我重要？”好男人的选择不太清楚，真男人的选择绝对是“跪在键盘上发誓”。

即便是誓言听上去不那么真诚，但是赤胆忠心的虔诚也足矣俘获芳心。因为爱所以怪，有些事情真的是“入坑”之后才明白。

“一入游戏坑四海，从此世间无小白”从W/R傻傻分不清开始，经历了不抛弃不放弃的艰苦奋斗，现实里的人变成了游戏里的神，那感觉说是“英雄”都已经很谦卑了。弱弱的问声小姐姐你“本命金克丝”了没？

这里的“我们”其实就是所有英雄联盟的玩家，不论新旧。所有与英雄联盟有关的人，不论是不是玩家，还有，英雄联盟！每一场战役的胜利都不属于某一个人，而是属于同在一个战队的“我们”。

从“小白”到“黄金”从“反感”到“真香”，英雄联盟给我们留下的绝不是简单的身心愉悦，她让我们的生活更充裕，让我们的爱更真实。

当你发现“因为爱”将“他的热爱”变成了“我们的热爱”之后，内心的战火又一次被点燃。曾经的故事并没有停止，而是不断的再继续，只不过我们已经进入到了新的故事当中，正所谓“不识庐山真面目，只缘身在此山中”。

当“德玛西亚”再次被高喊响起的时刻，仿佛所有的神经都跟着为之一振，那种感觉真的无法用言语表达。很早以前就有人说过“德玛西亚”是不能乱喊的，玩过英雄联盟的你会懂得。

此时此刻，此情此景，愿所有的热爱，都会让我们引以为傲！用热爱延续的故事，不会因为时间而停止，只会生生不息！所以，才有了《我们，继续新故事》。

“我去上路清兵，你去回城装备，下路下路下路……”为了我们的“塔”，也为了我们的爱。“游戏重要还是我重要？”答案应该是“游戏有你更重要”。

有人说，“大部分游戏都对新老更迭的玩家无能为力，也称为玩家“流失”的自然规律”，但这些规律对于英雄联盟的玩家来说，基本不成立。

不信让你看看大家以为“出坑”的人，都在干嘛？

有的人，明早就要交稿，但熬夜也要先把比赛看完；

有的人，本来想看小姐姐唱歌，但不由自主的打赏最多的，还是游戏主播；

有的人，装病请假跟老板周旋，不顾一切只是为了去比赛现场加油呐喊；

有的人从来不发朋友圈，在IG夺冠那一夜，连刷了十条；

有的人工作不苟言笑，可听到小年轻高喊德玛西亚的时候，还是会忍不住露出后继有人的姨母笑；

有的人，外面西装革履大人模样，可一看家里满柜子的手办和电脑桌面，就全都暴露了；

有的人……

每一部好的影片背后都凝聚着创作团队的智慧结晶与辛勤付出，每一个好的故事都是在为我们阐明一个深刻的道理，《我们，继续新故事》这一切都是因为“爱”。