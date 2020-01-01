玩吧App“人类尬聊免疫计划”，让社交更轻松！

在互联网高速发展的今天，越来越多的年轻人被纷繁复杂的社交信息包围，同时也被各种社交礼仪束缚，深陷社交焦虑，面对社交生活经常会感到无聊、尴尬和孤独，不知如何快速地与陌生人破冰，也无法从容地与许久不见的老朋友畅聊。针对当代年轻人的社交困境，玩吧提出了有效解决方案，即通过有趣的游戏和互动缓解人们因社交产生的压力和焦虑，让人们自然、放松地玩到一起，并进一步尝试将这套解决方案搬到线下，以快闪营销活动的模式呈现出来，向更多年轻人传播“让社交更轻松”的品牌主张。玩吧鼓励当代年轻人无论是在线社交还是面对面社交，无论是陌生人破冰还是熟人相聚，都能在游戏、互动中轻松社交。

基于此大背景，玩吧App策划“人类尬聊免疫计划”快闪营销活动，营销目标如下：

1、与目标受众进行创新沟通，加强玩吧品牌的曝光

基于年轻人的社交困境以及使用社交App的痛点，玩吧将95后年轻群体最为看重的“兴趣”和“体验”相结合，把线上有趣的、受欢迎的游戏搬到线下，融合到年轻人喜闻乐见的快闪营销活动中。通过愉悦的活动体验，让目标受众深刻理解玩吧的品牌主张——“让社交更轻松”，加深其对于玩吧品牌的认知，并产生认同感。

2、增强“小玩”IP的影响力

借助品牌营销活动、NPC账号运营、粉丝互动等，完善“小玩”IP的人设，提升“小玩”的知晓度，拉近玩吧品牌与用户的距离。

快闪营销活动的策略与创意也极具创新，传播方面通过长图、海报、漫画、视频多元形式还原社交中的“尬聊”场景，戳中目标受众的社交痛点；借助区域KOL的影响力和圈层受众平台的传播能力，吸引目标受众对快闪活动的关注。活动落地则是在南方准一线省会城市重庆、惠州两地开设以“人类尬聊免疫研究所”为主题的网红快闪店，将线上高人气的游戏通过创新的形式打造为线下娱乐社交沉浸式体验场景，带年轻人告别尬聊、玩到一起。

玩吧App “人类尬聊免疫计划”快闪营销活动的具体执行过程如下：

1、预热期： 本土化、具象化“尬聊”场景，跨媒体强曝光进行活动预告。

结合重庆、惠州两地本土化特色，还原尬聊场景，制作活动预热物料：尬聊话题海报、“都市尬聊图鉴”长图、尬聊场景漫画和主题街采视频，线上通过当地KOL在微博、微信、抖音、小红书四大社交平台发布，并在微博发起热门话题#别尬聊 来玩吧#聚合传播内容，再通过网媒广泛传播；线下覆盖当地多个影院和活动期间多部热门影片，传递活动主题、品牌主张，向目标受众预告活动信息。

2、活动期：打造网红潮流打卡快闪店，KOL亲临现场直播活动体验。

在重庆、惠州两地潮流年轻人聚集的热门商圈，开设“人类尬聊免疫研究所”快闪店，提供一系列好玩有趣、参与度高、获得感强的娱乐社交沉浸式体验场景，如“声音跑得快”（声控游戏）、“猜来猜区”（肢体比划猜词游戏）、“尬聊实验室”（问答游戏）、“拍照圣地”等，让玩家们在娱乐互动中获得新颖的社交体验，解除社交尴尬，增强社交自信，认同玩吧“让社交更轻松”的品牌主张。

玩吧还邀请了抖音、小红书、一直播知名KOL亲临现场，打卡探店，实时分享快闪店活动参与体验，提升活动口碑，为快闪店引流，吸引更多目标受众到店参与活动。

3、收尾期：社交平台图文、视频同步，用户助力口碑发酵式传播。

线下快闪店活动全部收官后，制作活动混剪视频、总结长图及传播稿件，由微博KOL、知名微信自媒体和数百家网媒联动传播。参与过快闪店活动的用户们也积极分享活动体验，助力活动口碑发酵式传播。

此次快闪活动取得了突出的营销效果，其中微博话题#别尬聊 来玩吧#总阅读量高达3352.7万次，线下快闪店活动直播共1258万余人观看，两地快闪店举办仅一周就吸引共2920余人前往体验，玩吧品牌、“小玩”IP在重庆、惠州区域知晓度显著提升。