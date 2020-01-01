中国汽车行第三季 吉情邂逅法兰西

作为首档汽车类真人秀节目，易自制大型 IP 项目 《中国汽车行 》，以带领中国自主 品牌汽车前往工业发达国家为主旨，从而充分展现当代中的精神风貌。第三季节目选 在浪漫之都巴黎，易车的新锐评人李寅和丸子接到威 sir 发布的各项任务，驾驶新能源汽车博瑞 GE 分别探访了 汽车 、环保 、文艺 、浪漫 四大具有代表性的主题地点。在深度交流文化的同时，生动展现吉利博瑞 GE 的各项优势，也让法国行业 人士及当地民众充分体验到中国汽车的 魅力 ，喜提点赞无数 ！

• 背景： 随着 真人秀节目在 国内诞生 、迭代衍生 、迭代衍生 、迭代衍生 ，无论是挑战类、 新生养成类还是美食、文化探索类的，无一不受到当代年轻人追捧和关注 美食、文化探索类的，无一不受到当代年轻人追捧和关注 与传统汽车节目的试乘驾内容相比 ，自主打造首档汽车类真人秀节目 《中国汽车行 中国汽车行 》可谓独具匠心，并且在第一季和第二 季都取得不俗战绩。

• 目标 ：中国汽车行来到第三季，面临新的挑战：即较之前两季无论 从节目内容规划，呈现形式还是整体的传播效果上都要有所突破，并区隔于前两季常规模。 形式还是整体的传播效果上都要有所突破，并区隔于前两季常规模。

• 策略：第三季则以任务挑战为核心，由新锐车评人李寅和元气女主持丸子担纲主咖，驾驶吉利博瑞 GE 前往法国，由权威车评人车评人sir 发布一系列任务：嘉宾不仅要完成主线场景探访任务， 为中国汽车集赞，同时还要结合辆性能完成支线法之行赚取活动经费任务， 为中国汽车集赞，同时还要结合辆性能完成支线法之行赚取活动经费任务，增加节目整体综艺和娱乐调性 。节目内容更是深度结合探访国家当地特色、 风俗、人文、美食等 ，从不同跨界的维度展现中国汽车魅力。