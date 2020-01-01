苏宁&抖音比懒大赛、破解零售增长密码

案例时间：

—2019年8月7日-2019年8月12日；

营销目标：

—818发烧节引爆苏宁门店声势，线上流量引流到店；

营销手段：

—苏宁连锁门店携手抖音发起#原来懒也能上热搜#挑战赛活动，借助POI等创新功能引领用户线上参与、线下到店体验，打通线上线下新路径。到店懒宅礼包助力话题量爆涨，短时间聚集最大流量品牌流动；

用户洞察：

—818正值酷暑，网友们只想吹着空调懒宅着。与此同时，抖音上热爱生活的懒友们也热衷于分享各种开脑洞的夏日懒宅技能，可以说懒宅推动“社会进步”；

创意主题：

—精准切入抖音网友嗨点，以“懒”为主题发起抖音挑战赛，让懒宅们燃起来。用户拍摄上传懒宅生活视频，添加身边苏宁易购门店地址，即有机会成为懒宅大赢家；同时懒宅们只要敢走出家门，到苏宁线下门店，即可领取懒宅幸运礼包，趣味引流用户到店；

营销效果：

—视频总vv13.4亿+;互动量1911.7万+；投稿视频数11.8万+;全国200家苏宁线下门店联动，懒宅大礼包实际核销率70%;参与懒宅活动店铺的人流增长率同比高出其他门店10%，均为零售行业挑战赛数据新高；

案例亮点：

—模式创新，引领O2O全新玩法。借势POI等创新功能强势打造完美链路闭环，树立线下零售经济体营销标杆；

—数据亮眼，破解零售增长密码，品效合一。苏宁懒宅挑战赛视频总vv13.4亿+;全国200家苏宁线下门店联动，懒宅大礼包实际核销率70%;参与懒宅活动店铺的人流增长率同比高出其他门店10%；