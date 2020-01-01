NPLUS 新年礼盒：「随心便利店」希望 2020 如你所愿

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在过去的时间里，总有些无奈的时刻，让我们想要逃离现实，进入一个充满想象力的世界，在那里，一切随心。

NPLUS Digital 推出 2020 年新年礼盒「随心便利店」，希望每个人都可以在新的一年如愿以偿，能够跟随内心，保持初心，实现野心。

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 新年日历：不要忘记快乐 
春来夏往，秋收冬藏，每个月份都有自己的特色。NPLUS Digital 结合每个月的特点，设计了创意满满的日历卡片，为你带来灵感和快乐。

一月当立 flag，NPLUS Digital 为你准备了初心防腐剂，让你年初的 flag 屹立不倒；三月逢春，在这个生机盎然的季节，服用我们的成长快乐丸，随万物一同生长；七月流火，上班族的夏天不止眼前的苟且，也有远方，嚼一嚼闪耀彩虹糖，给生活一点颜色看看；到了年底，来点防瞌睡喷雾，打起十二分精神。

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 随心好物：AS YOU WISH 

除了日历，NPLUS Digital 还准备了许多贴心的小物件。

不管盛放的是红枣泡枸杞，还是醒脑咖啡，随心水杯伴你左右，给你需要的温暖。

2020 年，我们难免会遇到扎心的事。贴上创可贴，戴上徽章，继续前行。

在喧嚣的时代，我们依旧保持使用纸笔时的那份认真与坦诚。2020 年，NPLUS Digital 与你一起，用心做好每一次传播，让精彩的案例成为时光最好的注脚。

随心便利店的收据，请注意查收。

也许在 2020 年的终点，我们还会感叹这一年的不易，但我们依旧会对下一年怀抱希望。
2020，如你所愿。

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