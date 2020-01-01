我们研发了一款「跑步寻宝机」

项目因何而起？

《2019国民健康洞察报告》显示，随着马拉松热潮在全球范围内蔓延，跑步已经成为中国全民性质的健身方式之一，越来越多的新手也逐渐加入了跑步的阵营。

然而跑步这项运动，无论长短，皆是一场和自我的“战役”。在这场战役里，跑者挥汗奋战，但身体的疲惫和精神的厌倦，却可能时刻催生“放弃”的情绪。长距离跑者尚且如此，入门跑者更是如此。

作为日本知名运动品牌，ASICS亚瑟士创立的初衷来自于一句拉丁格言“Anima Sana In Corpore Sano”，译为“健全的精神寓于强健的体魄”。 秉持着这样的品牌内核，亚瑟士立志于让更多的人感受到运动的乐趣，从而成就更好的自己，迎接更好的世界。

此番在听到了众多初阶跑者的心声后，品牌将这个使命带给了灰熊互动，如何让初阶跑者们在这项充满“磨难”的运动中，感受到愉悦的体验呢？

项目挑战及解决方案

在调研了市面上的跑步软件后，我们发现专业的跑步支持（语音、训练计划、跑步数据）应有尽有。但是针对新手跑者如何击退懒癌，坚持跑步运动，却缺少了更强有力的心理支撑。

于是在采访了众多新手跑者后，我们得到了一个共通点：长期的目标如“更好的身材”“自信”“他人的肯定”，纵然是跑步的主要动机，但往往因为较为遥远，而难以驱散当下的消极情绪。

既然长期的目标间歇性失灵，那精确到以每一次跑步为单位的实质奖励又将如何？

试想一下以下几种情形：

当你第N次重复相同的跑步路线时，有一条为你打造的“主题”路线出现在你的面前？

当你上气不接下气想要放弃走人时，突然收到一段来自好友的助力语音？

当你拖着沉重步伐不知为何而战时，前方有一个神秘卡券在等你解锁？

当跑步带来的磨难，被冒险的惊喜所取代，这项运动是否将拥有更多的可能性和创造性？带着这样的疑问，我们与ASICS亚瑟士一起深入思考这个问题，经过反复研发，终于在2019年7月，上线了这款跑步社交新玩法——RUN+挑战。









玩转“RUN+挑战”

“RUN+”来自于品牌ASICS对跑者的美好祝愿：愿跑者们由RUN启动，去获得PLUS的体验。通过运动，开启无尽可能的大门，用全面激活的感官，体会世界的精彩。

而RUN+挑战，则是一场好友间的跑步邀约——挑战对方设置的未知 “任务”、收获对方预埋的未知“宝藏”，从而感受这项运动的无穷魅力。

玩转RUN+挑战？主要分为四个步骤：

STEP1. 发起专属路线

为特别的人发起一条适合TA的主题RUN+挑战路线，如果恰能唤醒彼此的美好回忆便再好不过！

STEP2. 跑途中埋下神秘宝藏

当你为这条路线设置路径打卡点时，可以在打卡点上留下你想说的话、神券或赏金红包，让任务接收者体验边跑边“寻宝”的快感。

STEP3. 设置时间限制

如果你希望对方能在指定时间内完成任务，那么还可以为其设置配速及时间。

STEP4. 定向邀约后，记得兑现你的承诺

当接受了你的邀约后，你还可以仿佛拥有“上帝之眼”一般监督任务接收者的路线完成情况。若对方完成了路线，一切承诺皆会汇入TA的“RUN+奖箱”。

→微信扫码，为好友下达独一无二的RUN+挑战吧！





RUN+挑战项目成效

2019年7月，正值品牌代言人生日之际，我们在品牌官方小程序上线了“RUN+挑战”，并邀请代言人以他的母校为起点，发布了一条满是他青春回忆的RUN+挑战路线。

在代言人的带领下，5500+ RUN+挑战路线陆陆续续在全国各地生成，其中有4800+ 路线被完成，总计跑者们完成了15,500+公里的挑战，相当于360+个全程马拉松。

更有用户将自己全程的体验拍摄成VLOG发布于社交平台上。

其它补充

在亚瑟士品牌小程序上，我们开发了“RUN+挑战”，来鼓励新手跑者们感受跑步的魅力。除此之外，面向跑者的不同痛点，我们也开发了其它的工具，来丰富跑者们的体验。

最新活动：品牌最新活动报名通道，用户完成报名，获得参与资格后，可凭借小程序会员码实现活动签到、课程预约、线下抽奖等一站式服务。

新品体验官：受跑者们对于品牌新晋鞋款的热情所启发，我们上线了“新品体验官”功能，每当旗舰鞋款横空出世，便对广泛跑者们开放1个名额，邀其成为首席体验官，测评旗舰鞋款。

跑鞋顾问官：亚瑟士凭借着70年制鞋历史，在运动防伤领域有着非凡的建树。面向跑者们足型、跑姿、跑量等不同需求，皆有适合他们的针对性产品。然而丰富的跑步矩阵也让新手跑者不知道如何找到一双适合他们的亚瑟士鞋款。于是我们上线了“跑鞋顾问官”，通过问答的形式，评估跑者5项基础指标，从而科学合理地推荐鞋款。

未来还将上线，“配速大师”——融合了ASICS配速公式计算逻辑，帮助跑者们根据自己的目标控制速度；以及视频栏目“ASICS研究所”——短视频形式结合轻互动，让用户们更深入了解品牌及品牌产品的设计理念。