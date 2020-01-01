戴森数码马达沉浸体验日整合传播

一、营销背景

与发展多年的大家电市场正碰触行业天花板相比，小家电市场开始展现出庞大的市场潜力和增长空间。尤其是随着我国国民消费水平的提升以及消费升级所带来的观念转变，高端、智能、健康类小家电产品开始逐渐走俏，市场体量不断扩大。据前瞻产业研究院《2019-2024年中国小家电行业产销需求与投资预测分析报告》初步测算2018年中国小家电行业继续保持增长态势，市场销售收入将超3900亿元，达到3903.48亿元左右，同比增长8%。

尽管如今小家电发展迅猛，但在此之前，中国小家电更新换代频率慢、研发投入少，迟迟没有跟上消费升级的步伐、许久没有诞生革新性产品，这给售价、产品体验均与同类产品拉开明显差距的戴森留下了巨大的市场缺口。2016-2018年，戴森集中爆发，据ZDC数据显示，2018年中国吸尘器市场品牌关注中，戴森以23.6%的占比位列第一。

与此同时，戴森在打造高端品牌形象上十分成功，小红书戴森话题分享文章2万+；一篇《wow戴森自动卷发棒来了 这才是今年的终极草单》总阅读量超1800万。戴森产品的使用者几乎都是其忠实粉丝，通常会购买戴森的多款产品，也愿意以戴森作为礼物赠与他人；而还没有购入第一款戴森产品的许多潜在消费者，也有极高的戴森产品购买意愿，觉得拥有戴森可能成为“提高生活品质”的标志性转折点。