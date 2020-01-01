凯迪拉克×《中国女排》：看到郎平母女最真实的故事

郎平说，这辈子最无法拒绝的话，是“祖国需要你”；对郎平女儿白浪而言，这意味着每一次妈妈的陪伴，都那么短暂。但当女儿渐渐长大，却越来越理解母亲背后的温柔——“长大后，我没有成为你，但我却越来越像你”。

在电影《中国女排》与凯迪拉克联合献映的短片《想不到》里，看到郎平母女最真实的故事。

影片根据郎平母女真实故事改编，从郎平女儿白浪的独白中，我们听到了她心中对于母亲的一些“想不到”。

1、“想不到，对你来说，还有比我更重要的事”



刚在美国稳定下的郎平，收到全国教练会议的指导安排，不得以与女儿分别，回到北京开始工作。

2、“想不到，你总爱挑最难走的路，这一路却从没为我停留”

工作繁忙的郎平，特意抽出时间飞到美国看女儿。女儿浪浪希望妈妈在家附近的快餐店上班，这样就可以陪她了。郎平摸了摸女儿的头，没再说什么。

3、“想不到，你的人生没有不可能，唯一的不可能却是对我说的”

女儿白浪在大学期间收到教练的青睐，有机会加入职业排球队，郎平听闻后立马反对。

4、“想不到，你还是跟年轻的时候一样，总爱接受新的挑战”

毕业后，女儿白浪成为一名职业OL，无意中看到母亲再度出任中国女排主教练的新闻。

5、“想不到，时隔多年，你依旧会让一群离家的人找到家的方向”

白浪在手机上观看女排的比赛，每赢一分都感到十分激动。她望向车窗，外面同样有一群身在海外，但心系祖国的华人华侨，一同为女排的胜利庆祝。

6、“想不到，我会那么不舍，每次和你分离都不敢回头”

在女儿年幼时，不得不离开的郎平也心痛万分。她站在车边轻轻说了句“妈妈爱你”，屋里的女儿却听不到。

7、“想不到，每次相处都让分别更痛苦，而我却无时无刻不想为你停留”

当时，郎平一年只休息三天。和女儿相处的分分秒秒，她都格外珍惜。

最终，白浪接受了《中国女排》剧组的邀约，扮演年轻时候的郎平，体验到了当年母亲的勇敢和不易。

“你身上有那么多我想不到，但我却越来越像你

你的倔强，你的坚持

你的不顾一切，你的毫无保留。

我不一定会像你一样伟大，

但我会像你一样勇敢。

所有的伟大，源于一个勇敢的开始。

百万种勇敢，同一种风范。”