饿了么跟故宫，在饿膳坊为你准备了一桌宫廷年夜饭！

妈妈做饭难吃的体验就是，虽然她真的特别爱我，但每次吃饭还是会有种，她大概是不爱我的错觉呢。

娇生惯养的主子们，个个都是“小皇帝”，哪能受得了这般待遇？还好，饿了么的饿膳房驾到！宫廷里的好吃好喝伺候着！

主子们，年味不方，来饿膳房

对于饿了么来说，一个餐饮外卖服务平台，要想在春节团聚时刻让用户打开饿了么，对代理商来说，多少都有点搬起石头砸自己的脚。不过，还好饿了么跟故宫合作，还好有饿膳房的出现，让这一切都变得不那么唐突。

宫廷的年夜饭那叫一个奢侈，故宫的￥6688年夜饭，虽然近日被紧急叫停。但大家对团年饭的与众不同还是万分渴望，更何况跟宫廷挂钩，多少都有点长脸，逢人还可以嘚瑟。

吃不到故宫里的年夜饭，没关系！这不，饿了么跟故宫，准备了一桌宫廷年夜饭。来3、2、1舔屏时刻开始！

01

官帽汉堡在手，步步Giao升可以有

02

百因必有果，你的福气就是我，钦此

03

鸡腿发饰上头，鹤立鸡群再也不愁

04

过年演技再深，不如龙袍披萨在身

05

将军牛气桶，愿你我都能文明吹捧

06

把所有的不如意，趁热一饮而尽

写在最后



这是黑店2020年的第一个救火项目，24小时筹备，赶在平安夜当晚拿下创意，对我们来说是最好的圣诞礼物。特别感谢饿了么客户的认可。

这个项目带给黑店太多第一次，第一次与宝岛台湾导演合作（Peter哥超暖），第一次黑店内部制片主导，第一次在横店跨年，第一次异地拍摄+后期，60多人的组，我没法一一叫上名字，但你们都是最棒哒。

大过年的，不废话了，就到这啦，我们明年见！