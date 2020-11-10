腾讯游戏《普通话小镇》：让更多可爱的人被听见

2019年，中国人口突破14亿，在这其中，我们日常使用的普通话普及率接近80%。当第一次看到这个数据的时候，我们的脑海中充满了困惑和震惊。作为日常中再普通不过的普通话，在中国竟然每五个人中就有一个不能熟练掌握！？

为了让他们走出沉默，自信发声，便有下面这条影片。

《普通话小镇》是腾讯首款普通话语音学习游戏，它为那些还说不好普通话的人们提供了一个学习的平台，以游戏为载体，以更贴合学习人群处境的扶贫务农主题为学习教材，让大家在轻松愉快的氛围中，把普通话学会、说好。

目前这款充满爱的游戏。已被国家教育部列入重点规划，而点维文化有幸接到TGideas的邀请，让点维作为本次宣传物料的制作方，共同参与本次项目。为了让这份爱被更多人看见，我们为这个项目专门成立了专项小组，并很荣幸的与著名广告导演席然一起合作。

许多参与这个项目的小伙伴们，纷纷想起自己那些年刚来到大城市，说着一口散装普通话，听不懂也讲不好，那种孤单与自卑的感觉再次涌上心头。

正是有这一份感同身受，才让我们在构思创作时，抛开杂念，将爱埋进脚本中，希望可以通过这条影片，让更多的人听到他们的声音。同时，更好的挖掘和展现这个人群最真实的样子和故事，我们深入到街头巷尾当中，去寻找真实有质感的人物故事。

在执行中，我们规划了两套拍摄方案，一组是有提前联系好采访人员，而另外一组将前往大街小巷，进行难度较大的随机采访。最终，在两组人员的辛苦付出下，我们挖掘到了让所有人动容的真实感人的故事。

这是一位来自海南的司机，在另一座城市里，因为普通话不好，能够选择的岗位不多，最后成为了一名司机。但是他为了能够有更好的生活，在出车的时候，积极与客人交流，从中提升自己的普通话，也正是因为这样，他需要不间断的跑车，以至于在拍摄等候的时候睡着了，我们不忍打扰，决定用镜头将这一瞬间记录下来。

另一个就是外卖小哥，我们日常生活中最常见面，翘首以盼的人。他来到这座陌生的城市，最初因为不熟悉地方，也说不好普通话，导致经常被客户投诉与误解，心中有苦说不出。让他继续坚持的是心中的街舞梦，想通过自己的努力，回到家乡开一间街舞工作室，让老家的孩子们能够好好的学习街舞，而他自己本身也十分热爱，因此在现场还给我们秀了一段，这应该是腼腆害羞的他，第一次公开的“演出”。

这样的故事还有很多，在拍摄过程中，深切感受到他们对于美好生活的向往，也被他们的质朴所打动。对于点维来说，这是一件非常有意义的事，也是一次为国家公益出一份力的机会，能够帮助到更多的人是我们本次项目中，最大的动力。

祝愿他们心之所想能够成真，也希望通过我们这次有爱的举动，让更多可爱的人被听见！

Client 广告主：

腾讯游戏追梦计划

腾讯市场品牌团队：云洁 王璐 张露莎

腾讯TGideas团队：李若凡 / 毛锴 / 李晓晶 / 罗辛望 / 宋晨 / 王子豪

Agency Team 代理商团队：

Dotwell 点维文化

总监制：狄文达 / 肖聪

总导演：席然

创意：席然 左浩成

制片人：hebe

项目经理：Pao/Yaron

摄影指导：李旻

B组导演：戴莉

B组摄影指导：林阿强

Casting：曹源

后期统筹：Mavis

后期公司：SHOW Post Production

后期制片：狮子

剪辑：Fem

后期合成：Panni

调色：Kaus

拟音/混音：Smile studio

平面设计：仁慈

平面海报文案：鱼唇