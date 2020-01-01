京东物流年货节“年货101”

项目时间：

2019年1月21日——1月26日

项目背景：

在年货节期间，为打出京东物流[有趣有温度]的年货节传播主题，我们希望联合舒洁、美素佳儿、美赞臣、诺优能、高洁丝等多家品牌一起联手打造了一场年货节互动营销战役，将品牌商形象进行人格化包装，进行一场有趣的营销。

市场分析：

优势：品牌联合进行人格化包装，沙雕幽默风格易被大众接受；

劣势：病毒式传播易过度，会被大众厌弃；

机会：病毒化传播效果受众广；

挑战：病毒化视频难以控制；

核心展示：

对8大品牌商形象进行人格化包装，以#年货101#天团出道作为营销背景推出天团H5，以#年货101#天团作为传播话题，由京东物流官方微博发起并在关键节点发声带节奏，最终配合微信公众号、广告圈&互联网圈KOL转发朋友圈和话题的自传播，最终形成了病毒式的传播效果。

1.1月21日，由京东物流发起，曝光八大品牌，天团正式出道，并通过天团H5打Call，引流天团H5。

天团出道视频截图：

2.通过外围公众号及广告圈&互联网圈KOL转发朋友圈引发关注，提升京东物流在行业内关注度与美誉度。并通过微信社群的病毒式转发，H5传播短时间迅速下沉扩散。

H5二维码：

3.借助京东物流自有物流产品（面贴、周边、物流箱、服务号等）为品牌传播全面赋能，通过京东大数据猎取品牌目标人群，通过品牌定制化的面贴广告投放，最大化的有效提升品牌转化效果。

4.结合新年热点营销，打造品牌定制化的周边产品——新年红包，以“新年运势签”作为传播素材，结合#年货101#天团的品牌营销物料，跟随快递达到C端用户手中，让C端用户参与其中，并进行自发性传播的互动文章。





主要节奏：

1月21日，京东物流官方微博以#年货101#天团为传播话题，发声带节奏

1月22日，天团H5打Call，引流天团H5，外围公众号传播扩散，同时广告圈&互联网圈KOL转发朋友圈引发关注

1月24日，京东物流官方微博发布品牌联合海报，天团发表态度，提升品牌转化

1月26日，回顾天团出道，推广物流产品服务





营销效果：

1. H5总PV 达265W+，总UV达57W+，PV破百万用时4小时。

2. H5传播覆盖全国34个省市。

3. 2月12日行业知名H5网站H5案例分享（h5anli.com)收录天团H5案例并首页置顶一天。