京东物流年货节“年货101”项目海报

项目时间：

2019年1月21日——1月26日

项目背景：

在年货节期间，为打出京东物流[有趣有温度]的年货节传播主题，我们希望联合舒洁、美素佳儿、美赞臣、诺优能、高洁丝等多家品牌一起联手打造了一场年货节互动营销战役，将品牌商形象进行人格化包装，进行一场有趣的营销。

将八大品牌（产品）进行拟人化的创意包装，通过魔性趣味的形象提升C端用户的兴趣及关注度。根据品牌特征打造定制化的品牌形象及文案，并延展成为品牌海报进行传播。

市场分析：

优势：品牌联合进行人格化包装，幽默风格易被大众接受；

劣势：品牌人格化海报信息较多，容易忽略品牌优势；

机会：品牌人格化海报方式新颖，是一种突破机会；

挑战：海报信息众多，达到希望得到的效果；

核心展示：

舞台背景系列海报：根据品牌特征打造定制化的品牌形象及文案，并延展成为品牌海报进行传播。

利益点文案系列：根据品牌特征打造定制化的品牌形象及文案，并延展成为品牌海报进行传播。

态度海报系列：根据品牌特征打造定制化的品牌形象及文案，并延展成为品牌海报进行传播。

定制物流产品海报：借助京东物流自有物流产品（面贴、周边、物流箱、服务号等）为品牌传播全面赋能。

主要节奏：

1月21日，京东物流官方微博以#年货101#天团为传播话题，发声带节奏

1月24日，京东物流官方微博发布品牌联合海报，天团发表态度，提升品牌转化

1月26日，回顾天团出道，推广物流产品服务

营销效果：

多家品牌联合，形成品牌传播矩阵，达到全网传播的效果。提升京东物流在行业内关注度与美誉度。