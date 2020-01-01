京东超市年货节广告：过年回家三大辩题，你准备好了没？

原标题：京东超市用活了《奇葩说》

这些年，《奇葩说》带红了不少品牌。

不单单是因为它的流量，更多的是它输出的内容。然而，一些品牌只是广告赞助而已，多少有点浪费这个营销宝藏。继双十一之后，京东超市又用活了《奇葩说》。在那么多年货节广告里，成为最奇葩的那个，反而深受年轻人喜欢。

具体来看看这次 Campaign—— 从节目中来 不知道有没有这种感觉。 过年好像有一个固定公式，相亲，聚会，送礼……这让年轻人感觉年味越来越淡。 基于这样的社会洞察，京东超市结合《奇葩说》推出了“奇葩新年味”的主题，对新年方式进行了开杠。 30岁结婚，乖乖相亲，按时生小孩……如果只剩下这样的声音，那么年味就会变味。

可见，京东超市是在通过这个主题，去传达一种年轻人的语言方式、内心世界和价值主张。

一方面可以去化解代际矛盾问题，让三姑六婆开始理解自己；另一方面也在鼓励年轻人保持本真，获得自我的认同感。

某种程度上，这也正契合着《奇葩说》的节目宗旨，我们需要多角度看待生活。过年的方式不止一样，每个人都有自己的选择。 此外，购买商品的本质是一种消费认同。人们之所以选择某个品牌，是因为它可以去表达自己所认同的某种特定社会身份。 这么去看，京东超市的“奇葩新年味”，很容易流淌进那些年轻群体的心中。

到生活里去

核心创意发想于《奇葩说》，而在落地执行回归到生活中。 这不，京东超市把这种辩论赛，趣味地同步到那些日常场景里。

通过大张伟抛问题和詹青云给观点的形式，形象演绎过年期间的三大难题。

从大张伟这个戏精身上，能看见三姑六婆的样子。那种拷问的表情和语气，让瞬间崩溃三连。针对以上问题，詹青云洞察了现象的本质，提出了相应的观点。

亲戚老是介绍对象，其实为了缓解没话说的尴尬；父母三天就嫌弃你，也只是想得到你的关心照顾；关于要不要取消春晚，坐一起看春节就是一家人。 其实，这些问题的答案，最后都指向了生活的细枝末节，都落在了日常生活用品上。 有时候，令你多年头疼的问题，可能用一个奶瓶和玩具就能解决。

看到这里，你会发现，京东超市这次年货节的创意表达是，通过去解决年轻人过年期间的难题，自然嫁接关联到六大品类的商品上，去完成自己的带货目标。

相比其他年货广告，这样的卖货逻辑更为巧思。

回过头来看，顺着这个思路，可以清晰地看到京东超市这次的传播动作。

首先，输出大张伟式的新年语录，用他的真性情真心话去传递“至省至真”的品牌主张，并发起了#大张伟 奇葩新年味#微博话题。

另外，还通过大张伟的奇葩拜年表情包，官宣大张伟成为品牌代言人。并引导大家到京东超市站内，去搜索“奇葩红包”，发优惠券红包。

插个题外话，之前大张伟在《奇葩说》花式给京东超市打广告，节目组打趣怕不是要成为品牌代言人吧。

没想到，预言成真了。京东超市这个嗅觉和执行力啊，真厉害。

然后回到传播节奏上，大张伟给广大网友出难题，发起了开杠大赛，吸引粉丝UGC互动参与。

接着，由刚刚获得 BBking 的詹青云出任课代表，成为京东超市年味体验官，去输出自己奇葩的观点，去引发人们的认同和扩散。值得一提的是，我对詹青云最近分享的这句话深有感触。

“当我成了第一名以后，来告诉我怎么生活的人就少了一半”。

在这个时间节点，更是引起强烈的共鸣。总有人告诉你，必须要做这个那个，这样才算是年。

事实上呢，年味有许许多多种。

最后，将所有的流量和读者导向到京东超市的年货上，去营造更浓厚的年味。 从某种程度上，把京东超市改造成“新年解忧杂货铺”，给产品赋予更多的情感价值。 这样的年货广告，有理有据，有情有味。

不得不说，京东超市这次传播很巧思。

将春节和《奇葩说》两个热点完美地结合起来，倡导过年的新选择，去解决年轻人期间的难题。从近来的品牌营销来看，京东超市或许在把自己打造成一种生活方式。如“至省至真”品牌主张一样，逐渐地把“省”和“真”融入到日常场景中。

所以，在卖货的同时，还会有意识地传送品牌的生活观点，希望能将消费者引到达更好的地方。