小米海外发起「南极挑战」，极寒下红米Note 8依旧能打

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红米Note 8 推出之际，小米海外发起了一场“南极挑战”，希望把红米 Note 系列手机带到地球的尽头，小米邀请了一位“米粉” Jackson 参与到这场中。Jackson是一位摄影师和电影从业者，一直致力于寻找让生活更加刺激的方式，此次他带着红米 Note 8 记录下了南极的冰川、海水与生灵。

南极挑战

小米海外还剪辑了三支15s以内的视频广告，记录这场南极挑战。

视频文案

人生充满挑战
你永远不知道下一秒会发生什么
就在昨天，我刚刚回到布里斯班温暖的家中 
现在，我在这里
带着我的红米Note 8 来到世界的尽头

小米海外发起「南极挑战」，极寒下红米Note 8依旧能打

我是Jackson Cheng，一个摄影师和电影从业者
我一直在寻找各种各样让我的生活更刺激的方式
所以当一个向未知地进发的机会来临时
我接受了挑战

小米海外发起「南极挑战」，极寒下红米Note 8依旧能打

遇到这些时刻时，你会怀疑自己的决定
横跨大海
穿越疾风怒涛
登上雪山，感受刺肺的的冰冷空气
以及来自南极洲的透骨寒风
远离最亲近你的人们
生活在局促空间，极难与外界取得联系

小米海外发起「南极挑战」，极寒下红米Note 8依旧能打

但你知道吗？
如果你只是等待一个完美的时刻
这个时刻可能永远不会来临
生命只有一次
何不全力以赴让它绽放？

小米海外发起「南极挑战」，极寒下红米Note 8依旧能打

直面你的挑战
就是现在
创造新事物
拥抱不可知
因为这个世界远比你想象中的更加宽广

小米海外发起「南极挑战」，极寒下红米Note 8依旧能打

受自然启迪，并保持敬畏之心
让好奇心驱使你走得更远
你的人生由自己主宰

小米海外发起「南极挑战」，极寒下红米Note 8依旧能打

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