小米海外发起「南极挑战」，极寒下红米Note 8依旧能打

红米Note 8 推出之际，小米海外发起了一场“南极挑战”，希望把红米 Note 系列手机带到地球的尽头，小米邀请了一位“米粉” Jackson 参与到这场中。Jackson是一位摄影师和电影从业者，一直致力于寻找让生活更加刺激的方式，此次他带着红米 Note 8 记录下了南极的冰川、海水与生灵。

南极挑战

小米海外还剪辑了三支15s以内的视频广告，记录这场南极挑战。