小米海外发起「南极挑战」，极寒下红米Note 8依旧能打

红米Note 8 推出之际，小米海外发起了一场“南极挑战”，希望把红米 Note 系列手机带到地球的尽头，小米邀请了一位“米粉” Jackson 参与到这场中。Jackson是一位摄影师和电影从业者，一直致力于寻找让生活更加刺激的方式，此次他带着红米 Note 8 记录下了南极的冰川、海水与生灵。
南极挑战
小米海外还剪辑了三支15s以内的视频广告，记录这场南极挑战。
视频文案
人生充满挑战
你永远不知道下一秒会发生什么
就在昨天，我刚刚回到布里斯班温暖的家中
现在，我在这里
带着我的红米Note 8 来到世界的尽头
我是Jackson Cheng，一个摄影师和电影从业者
我一直在寻找各种各样让我的生活更刺激的方式
所以当一个向未知地进发的机会来临时
我接受了挑战
遇到这些时刻时，你会怀疑自己的决定
横跨大海
穿越疾风怒涛
登上雪山，感受刺肺的的冰冷空气
以及来自南极洲的透骨寒风
远离最亲近你的人们
生活在局促空间，极难与外界取得联系
但你知道吗？
如果你只是等待一个完美的时刻
这个时刻可能永远不会来临
生命只有一次
何不全力以赴让它绽放？
直面你的挑战
就是现在
创造新事物
拥抱不可知
因为这个世界远比你想象中的更加宽广
受自然启迪，并保持敬畏之心
让好奇心驱使你走得更远
你的人生由自己主宰