OPPO：炫出挚爱，至美一拍 微信活动

项目背景

2015 年 1 月，微信朋友圈广告首次试水，一时间，各种“晒广告”“晒身份”的状态引爆了朋友圈，怎样让 OPPO 利用微信朋友圈广告的新契机，迅速抓人眼球，同时又能传达出 OPPO 手机的品牌理念成了 OPPO 最亟待解决的问题。为此，我们为 OPPO 量身打造了一款 LiveApp，结合即将到来的新年，用温情打动受众。

项目目标

1、利用微信朋友圈的影响力，迅速引起新用户的兴趣和关注。

2、增强老用户的粘性，培养忠实用户。

3、通过参与性、传播性强的互动获取用户数据，为以后线下销售与广告投放等工作重要的参考依据。

策略规划

通过四个场景展示，讲述人的成长是一个离父母越来越远的过程，同时，过程中的精彩是通过照片形式记录的。呼吁年轻人，春节用手机拍出对父母的爱。由此过渡到“炫出挚爱，至美一拍”看 OPPO 新年视频，抽奖赢 500 台 OPPO 手机的活动。活动上线时间为 2015 年 1 月 29 日至 2015 年 2 月 3 日，用户参与活动就有机会获得 OPPO 手机大奖。

执行效果

2015 年 1 月 29 日下午，OPPO 陆续出现在大家的朋友圈里，24 小时内，2.24 亿人次看到了这条朋友圈内容！1446 万人次选择跟 OPPO 互动，官方微信粉丝数量也激增 36 万！截止活动结束，总参与人数超过 500 万。相信，从来没有一个广告，能引发这个量级的互动。

亮点分析

1、温情主题更能打动受众，有助于提升品牌的公众形象；

2、微信朋友圈广告，LiveApp 等新的广告形式更容易引起受众的兴趣；

3、抽奖形式能更大程度提高用户的参与和分享。

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